6-latek zastrzelił swoją 5-letnią siostrę. W tym czasie matka spała

6-letni chłopiec z amerykańskiego stanu Indiana śmiertelnie postrzelił swoją 5-letnią siostrę. Chłopiec włamał się do sejfu w sypialni rodziców i zabrał broń. Jego rodzice trafili już do aresztu.

Do tragedii doszło we wtorek wczesnym popołudniem w miejscowości Muncie, 100 kilometrów na północny wschód od Indianapolis w amerykańskim stanie Indiana. Jak donosi Associated Press, gdy policja dotarła na miejsce, dziewczynka leżała z raną postrzałową. Zabrano ją do szpitala, ale niestety, nie udało się jej uratować.

USA. 6-latek zastrzelił swoją siostrę. Włamał się do sejfu, gdy matka spała

Lokalna policja powołała się na wypowiedź Jacoba Graysona, ojca chłopca, który opisał, że 6-latek włamał się do sejfu znajdującego się w sypialni rodziców (tam też znalazł do niego klucz) i zabrał stamtąd dwa naładowane pistolety. Z jednego z nich oddał strzał, który zabił jego 5-letnią siostrę.

W tym czasie w domu przebywała także matka dzieci, Kimberly, która jednak spała w momencie, gdy syn otwierał sejf. Kobieta wraz mężem Jacobem zostali zatrzymani przez policję i aresztowani pod zarzutem zaniedbania osoby na utrzymaniu, co spowodowało śmierć oraz trzema innymi zarzutami, również związanymi z zaniedbaniem.

Rodzice powiedzieli policji, że ich synowi już wcześniej udało się otworzyć sejf. Dodatkowo wyszło na jawi, że zabrali kiedyś 6-latka na strzelnicę, by nauczyć go strzelać z pistoletu.

RadioZET.pl/Associated Press