7-latka została porwana sprzed domu. Tragiczny finał poszukiwań. "Kurier ją zabił"

Dziewczynki przez kilka dni szukało około 200 osób, w akcji wykorzystano psy i helikopter z termowizją. Ciało znaleziono w piątek. Władze nie podały jednak, w którym miejscu.

31-letni kurier Tanner Lynn Horner został oskarżony o porwanie i zabójstwo 7-latki. Policja przekazała, że mężczyzna nie znał rodziny ani dziewczynki.

Śmierć Atheny Strand. 7-latka z Teksasu została zamordowana

Szeryf hrabstwa Wise Lane Akin, cytowany przez “New York Times”, powiedział, że Horner przyznał się do zabójstwa. Śledczy uważają, że zamordował 7-latkę w ciągu godziny od porwania. Odmówili wyjaśnienia, w jaki sposób zmarła lub co skłoniło ich do przypuszczenia, że została zamordowana w ciągu godziny od uprowadzenia.

- To były ciężki dni i jestem naprawdę dumny z ludzi, którzy pomogli nam rozwiązać tę sprawę, pomogli nam zrozumieć, co się stało, aby udzielić odpowiedzi bliskim - powiedział szeryf Akin podczas piątkowej konferencji prasowej.

Władze poinformowały, że 7-letnia Athena wysiadła ze szkolnego autobusu i wróciła do domu w Paradise w środę około 16:15. Śledczy nie sprecyzowali, czy ktoś był w tym czasie w domu.

Następnie, około 18:40, macocha dziewczynki zadzwoniła pod numer 911, aby zgłosić zaginięcie dziecka. Policja przyjechała w ciągu 14 minut - powiedział szeryf Akin. Potem zdecydowano o uruchomieniu specjalnego alertu i rozpoczęciu poszukiwań.

Kurier przyznał się do porwania i zabójstwa 7-latki

Szeryf Akin przekazał dziennikarzom, że w piątek policjanci otrzymali informację, która pomogła zidentyfikować Hornera. - Wiedzieliśmy, że kierowca FedEx dostarczył przesyłkę przed domem mniej więcej w tym samym czasie, kiedy zaginęła 7-letnia Athena - stwierdził szeryf. Zespół dochodzeniowy ustalił, że to właśnie kurier uprowadził dziewczynkę - dodał.

James J. Dwyer, pełniący obowiązki agenta specjalnego w FBI z biura w Dallas, poinformował, że mężczyznę udało się zidentyfikować także dzięki pomocy firmy FedEx oraz danym w formie cyfrowej. Nie sprecyzował jednak, o jakie informacje chodzi.

Policja przekazała, że Horner pochodzi z Lake Worth. Mężczyzna trafił do więzienia w Wise County. Sąd wyznaczył kaucję w wysokości 1,5 mln dol.

Część szkół w Teksasie, a także przedstawiciele władz hrabstwa, zachęcili w poniedziałek mieszkańców, by uczcili pamięć dziewczynki. Zaapelowano, żeby ubrali się na różowo, bo był to ulubiony kolor Atheny.

Rodzina 7-latki pogrążona w żałobie

Matka dziewczynki pożegnała ją w poruszającym wpisie. “Moja księżniczka została mi odebrana przez chorego, okrutnego potwora bez absolutnie żadnego powodu. Athena to niewinna, piękna, dobra, inteligentna i najjaśniejsza, najszczęśliwsza dusza, jaką tylko można spotkać. Nie chcę, żeby była zapamiętana jako zamordowana i porzucona przez potwora. Chcę, żeby każdy wiedział, że moje dziecko zostało mi odebrane. Chcę, żeby każdy znał jej twarz, głos i wiedział, jaka to wspaniała osoba".

Dziadek 7-letniej dziewczynki z Teksasu powiedział, że chociaż chciałby spędzić „pięć minut sam na sam w celi z tym psycholem”, wybaczył mu. “Cielesny człowiek, którym jestem, chce, żeby psychol smażył się w piekle przez całą wieczność, ale jest też łagodny głos, który wciąż podpowiada mi, że muszę mu wybaczyć” - napisał na Facebooku dziadek dziewczynki.

