Putin na obchodach w Jerozolimie. Mówił o "pomniku wspólnej pamięci"

Blokady Leningradu i Holokaustu nie można z niczym porównać. Pamięć o męczeństwie i męstwie milionów ludzi są przekazywane z pokolenia na pokolenie Władimir Putin

Putin nazwał pomnik "symbolem naszej głębokiej i wspólnej pamięci". Wyjaśnił, że pomnik powstał przy pomocy władz Petersburga i Jerozolimy i przy wparciu finansowym obu krajów.

Cieszę się, że możemy odsłonić dziś pomnik naszej wspólnej pamięci Władimir Putin

Putin wyraził wdzięczność i uznanie za to, że "w Izraelu nadaje się szczególne znaczenie zachowaniu prawdy o decydującym wkładzie Związku Radzieckiego w zwycięstwo nad nazizmem".

"Pamięć przekazywana jest z pokolenia na pokolenie"

Według jego słów w Izraelu, "tak jak w Rosji pamięta się znaczenie lekcji II wojny światowej i nie pozwala się światu na to, by zapomniał, do czego prowadzi egoizm narodowy” i pobłażanie dla "wszelkich form szowinizmu, antysemityzmu i rusofobii".

Oblężenie Leningradu, dzisiejszego Petersburga, trwało od 8 września 1941 roku do 27 stycznia 1944 roku i było jednym z najbardziej brutalnych w historii.

Z pokolenia na pokolenie przekazywana jest święta pamięć o męczennictwie i heroizmie tych ludzi. O ogromnych stratach, o bohaterstwie. I nasz ogólny, sprawiedliwy gniew jest dokładnie taki jak wobec nazistów. Mamy przykład bezgranicznej ofiarności obrońców Leningradu. Fakty, które są odzwierciedlone w dokumentach, budza trwogę. Ale ani jedna opowieść, ani jedna kronika nie mogą oddać tego, czego wtedy rzeczywiście doświadczyli ludzie Władimir Putin

8,5-metrowy pomnik stanął w największym parku Jerozolimy, Parku Sachera, w pobliżu Sądu Najwyższego.

W uroczystości wzięli również udział m.in. prezydent Izraela Reuwen Riwlin i burmistrz Jerozolimy Mosze Lion.

Putin przebywa w Izraelu z jednodniową wizytą z okazji obchodów 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz.

