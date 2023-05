8-latka przeżyła upadek z 50 metrów. Chwilę później zabiły ją pszczoły

Historia, która wydarzyła się w Nikaragui w Ameryce Środkowej, wydaje się wręcz nieprawdopodobna. Niestety, nie ma w niej szczęśliwego zakończenia. Mówimy tu raczej o prawdziwym dramacie, który doprowadził do śmierci 8-letniej dziewczynki.

Autobus runął w przepaść. Spadł na ule

Wszystko zaczęło się gdy 8-letnia Andrea Carolina Garcia Torrez wraz z matką wsiadły do autobusu, którym miały dotrzeć do wiejskiej wioski La Rica. Gdy pojazd przejeżdżał przez rejon San Sebasian De Yali w Nikaragui, jego kierowca stracił panowanie nad kierownicą. Autobus wypadł z drogi i runął w przepaść.

"The Mirror" podaje, że autobus spadł z wysokości ponad 50 metrów. Na jego pokładzie było w sumie 45 osób - wszystkie przeżyły upadek, część z nich została przewieziona do szpitala, nie wiemy jednak, w jakim są stanie. Okazało się jednak, że nie był to koniec ich horroru. Pojazd wpadł bowiem prosto w pszczele ule, a broniące się owady zaatakowały pasażerów.

Pożądlona 8-latka nie przeżyła

W najgorszym stanie po ataku owadów były cztery osoby, które trafiły do szpitala. Wśród nich była 8-letnia Andrea, której życia nie udało się niestety uratować. "Zdjęcia ofiar pokazują, że ich ciała były pokryte tysiącami jaskrawoczerwonych ukąszeń" - donoszą media.

Lokalne władze wszczęły dochodzenie, które ma wyjaśnić, jak doszło do tego tragicznego wypadku. Według wstępnych informacji kierowca stracił panowanie nad samochodem z powodu awarii mechanicznej.

RadioZET.pl/"The Mirror"