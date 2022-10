81-latek walczył z pszczołą w aucie. Jego samochód rozbił się na drzewie

81-letni mężczyzna, jadąc od strony Złotoryi, na prostym odcinku drogi zjechał na pobocze i czołowo uderzył w drzewo, następnie odbił się od niego, lądując na drugim pasie i poboczu.

Mężczyzna podróżował sam i o własnych siłach wyszedł z auta. Nie odniósł obrażeń ciała i nie potrzebował pomocy medycznej.

Samochód rozbił się na drzewie. Zawiniła pszczoła

Jak się okazało, do tego zdarzenia przyczyniła się pszczoła, która wleciała do wnętrza auta. Kierowca w trakcie jazdy próbował ją przepłoszyć. Niestety, kiedy jego uwaga był skupiona na pszczole, całkowicie stracił panowanie nad tym co się dzieje na drodze.

"Mając na uwadze to zdarzenie apelujemy do kierowców o ostrożność i czujność na drodze" - podaje Policja. "Pamiętajmy, aby stale obserwować drogę i jej otoczenie. Jeśli chcemy, tak jak 81-latek przepłoszyć owada, zalecamy wcześniejsze zatrzymanie pojazdu na poboczu" - czytamy.

RadioZET.pl/ Policja Dolny Śląsk