Prokuratura zarzuciła 9-letniemu dziecku celowe wzniecenie ognia i morderstwo pięciu osób. Proces będzie toczyć się w sądzie dla nieletnich. Jak podają zagraniczne media, prokurator hrabstwa Woodford Greg Miner nie ujawnia żadnych szczegółów dotyczących sprawy. Nieznana jest tożsamość oskarżonego dziecka, nie wiadomo, jakiej jest płci i czy z którąś z ofiar łączyła je jakakolwiek relacja. Nie wiadomo także, jaki był powód podpalenia.

Jak komentował w rozmowie z dziennikarzami Miner, oskarżenie 9-letniego dziecka o tak poważny czyn „to była ciężka decyzja”.

Wobec bardzo młodej osoby wysnuliśmy oskarżenia o popełnienie jednego z najcięższych przestępstw. Myślę jednak, że należało to zrobić, by domknąć sprawę

– mówił. Jak informują lokalne media, bazując na stwierdzeniu koronera uczestniczącego w śledztwie, wzniecenie pożaru było celowe.

Zarzuty są zupełnie nie na miejscu, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę wszystko to, co do tej pory wiemy o rozwoju dziecięcego mózgu – powiedziała agencji Associated Press. Inni eksperci wskazują, że dziecko mogło nie zdawać sobie sprawy z możliwych konsekwencji swojego czynu