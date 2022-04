Przeżyła Stalina i Hitlera. 93-latka z bronią w ręku chce bronić Ukrainy

Od 48 dni Rosja kontynuuje inwazję na Ukrainę. Obecnie wojska Putina koncentrują się na ofensywie w Donbasie i przejęciu pełnej kontroli nad Mariupolem. Pod koniec marca Rosjanie wycofali się z pozycji wokół Kijowa, Czernihowa i Sum.

Duża część z tych informacji z opóźnieniem trafiła do Ołeny Łuhowej. 93-letnia historyczka z Kijowa nie dowiedziała się 24 lutego, że rozpoczęła się rosyjska inwazja. Jak podał portal Ukraińska Prawda, rodzina seniorki ukrywała przed nią fakty o wojnie w obawie o pogorszenie jej stanu zdrowia. Łuhowa dowiedziała się o wojennych zbrodniach dopiero 1 kwietnia i krótko po tym zadeklarowała chęć walki za wolną Ukrainę.

93-latka chce walczyć z Rosjanami. Przeżyła Hitlera i Stalina

Przez 33 dni rodzina seniorki robiła wszystko, żeby kobieta nie dowiedziała się o rosyjskiej inwazji. Nie puszczano jej telewizji i radia (jako wyjaśnienie wskazano, że odbiorniki wymagają naprawy opóźniającej się z powodu braku importowanych części), które słuchała od czasów młodości. Pouczono także jej znajomych, aby w bezpośrednich rozmowach unikali wojennych tematów.

- Jestem oburzona, że próbowali ukryć przede mną prawdę. Prawda jest najlepszym lekarstwem, ukrywanie jej to grzech - komentowała Łuhowa w rozmowie z Ukraińską Prawdą. Podczas odwiedzin rodzinnych seniorka pozowała do zdjęcia z karabinem automatycznym. Podkreśliła, że to najlepsze w ostatnim czasie, co jej się przytrafiło i w pełni oddaje jej stan ducha.

Obecnie Łuhowa na bieżąco śledzi wiadomości z frontu i nie kryje oburzenia skalą rosyjskich zbrodni. Dodała, że nawet podczas niemieckiej okupacji Kijowa w czasie II wojny światowej naziści nie byli aż tak okrutni. - Chciałabym, żeby w moje 94. urodziny Ukraińcy wygrali z rosyjską inwazją - dodała.

RadioZET.pl/Pravda.com.ua/PAP

