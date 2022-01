95-letnia wolontariuszka WOŚP chce pobić rekord sprzed roku. "Moje wielkie marzenie"

Pani Anna Kusiak ma 95 lat i od dekady mieszka w Wielkiej Brytanii. Prowadzi jednak wyjątkowo aktywne życie, a jednym z przejawów tej aktywności jest profil na Instagramie. "Życie zaczyna się po 90-tce" śledzi 80 tys., które regularnie mogą zapoznać się ze wspomnieniami pani Anny z młodości, a także jej obserwacjami życia codziennego i poglądami na sprawy społeczne.

WOŚP 2022. 95-letnia wolontariuszka. Ma profil na Instagramie

Seniorka jest również wielką sympatyczką Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Rok temu zorganizowała zbiórkę, podczas której na jej konto wpłynęło prawie 167 tysięcy złotych. Tym razem chciałaby, żeby tegoroczna kwota była jeszcze wyższa.

"Pamiętajcie - skończone 95 lat nie przeszkadza w tym, by dalej marzyć i snuć plany. I również takim Moim Wielkim Marzeniem jest, by udało się pobić Zeszłoroczny Rekord - by udało się zebrać jeszcze Większą Kwotę" - możemy przeczytać w jednym z jej postów.

W innym z postów podkreśliła, że wzorem dla niej jest nieżyjący już Sir Thomas Moore. Były brytyjski żołnierz i weteran II wojny światowej dwa lata temu postanowił zebrać środki na walkę z pandemią COVID-19. W tym celu okrążył swój dom przy pomocy specjalnego balkoniku, dzięki któremu się poruszał.

Gdy w mediach rozpropagowaną tę inicjatywę, Moore stał się bohaterem Brytyjczyków. Ostatecznie udało mu się zebrać prawie 33 mln funtów, które wsparły tamtejszą służbę zdrowia. W podziękowaniu za działalność charytatywną królowa Elżbieta II przyznała mu tytuł szlachecki.

WOŚP zagrał w 2022 roku już po raz trzydziesty. Tysiące wolontariuszy w Polsce, a także w odległych zakątkach świata, zbierało pieniądze na sprzęt okulistyczny dla dzieci. W zeszłym roku zebrano aż 210 813 830,10 zł - najwięcej w historii wszystkich zbiórek Orkiestry. Aktualną kwotę zebraną podczas 30. finału WOŚP podawaliśmy w relacji na Radio ZET.pl, choć już wiadomo, że tegoroczny wynik będzie wyższy.

RadioZET.pl/Gazeta.pl/Instagram