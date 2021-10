Nie żyje "ojciec tiramisu". Ado Campeol miał 93 lat

Ado Campeol, włoski restaurator i właściciel lokalu "Le Beccherie" w Treviso - miejscowości znajdującej się w regionie Wenecja Euganejska w północno-wschodnich Włoszech - zmarł w wieku 93 lat.

Przez lata prowadził knajpę, która od końca lat 30. należała do jego rodziny. Jego nazwisko rozsławiło jednak tiramisu - ciasto z sera mascarpone, biszkoptów i kakao.

"Ojciec tiramisu" nie żyje. Ado Campeol zmarł w wieku 93 lat

Jak podaje BBC, przepis na jeden z najsłynniejszych deserów na świecie powstała przypadkiem. W 1970 roku w trakcie przygotowywania lodów waniliowych do roztartego żółtka z cukrem wpadła pewna ilość sera mascarpone.

Wyszła z tego oryginalna i smaczna mieszkanka. Campeol oraz jego żona wraz z przygotowującym wówczas lody kucharzem zadecydowali, że do powstałej z tych składników masy dodadzą jeszcze nasączone kawą i kakao biszkopty.

Wkrótce deser trafił do menu i stał się absolutnym hitem. Twórcy nazwali to słodkie danie "tiramisu", co po włosku oznacza "wzmocnij mnie" lub "podnieś mnie na duchu".

W 2010 roku receptura trafiła do Włoskiej Akademii Kuchni. BBC przypomina, że niektóre jej warianty zawierają śladowe ilości alkoholu, np. rumu.

RadioZET.pl/bbc.com