9-letnia Parwana z Afganistanu została zmuszona do poślubienia 55-letniego Kurbana. Jej ojciec Abdul Malik musiał sprzedać córkę, by wyżywić rodzinę. Transakcja zapewniła mu jedzenie i pieniądze na kilka kolejnych miesięcy. Wszystko odbyło się w obecności kamer.

9-letnia Parwana, ubrana na różowo, skacze na skakance z przyjaciółmi. To mogą być ostatnie jej beztroskie chwile. Dziewczynka niedługo poślubi starszego od niej o 46 lat Kurbana. - Była tania, bo jej ojciec jest bardzo biedny - mówi 55-letni mężczyzna telewizji CNN.

Rodzina Parwany przez cztery lata mieszkała w afgańskim obozie dla przesiedleńców w północno-zachodniej prowincji Badghis. Utrzymywali się z pomocy humanitarnej i pracy fizycznej, zarabiając kilka dolarów dziennie. Ale życie stało się trudniejsze, odkąd władzę w Afganistanie przejęli talibowie. Ojciec 9-latki już kilka miesięcy temu był zmuszony sprzedać jej 12-letnią siostrę.

Afganistan. 9-latka sprzedana 55-latkowi. "To twoja panna młoda"

To osobisty dramat wielu afgańskich rodzin. Głód zmusił je do podjęcia decyzji, których zapewne nigdy sobie nie wybaczą. - Brak jedzenia, brak pracy, oni czują, że muszą to zrobić - relacjonuje działacz na rzecz praw człowieka w Badghis, który dodaje, że z dnia na dzień rośnie liczba rodzin sprzedających swoje dzieci. Szczególnie że zbliża się zima.

Abdul Malik, ojciec Parwany, nie może w nocy spać. Męczy go poczucie winy i wstydu. Pożyczał pieniądze od krewnych, starał się o pracę, jednak bezskutecznie. Jego żona z kolei błagała innych mieszkańców obozu o jedzenie. Mężczyzna tłumaczy, że jest zmuszony sprzedać 9-latkę, aby utrzymać przy życiu innych bliskich. - Nasza rodzina składa się z 8 osób – mówi CNN.

Pieniądze ze sprzedaży Parwany starczą na kilka miesięcy, zanim Malik będzie musiał znaleźć inne rozwiązanie. Mała Parwana miała nadzieję, że rodzice zmienią zdanie. Marzyła o zostaniu nauczycielką i nie chciała rezygnować z edukacji. Ale jej prośby nie zostały wysłuchane. 24 października została sprzedana Kurbanowi, który wręczył jej ojcu 200 000 afgani (około 8 700 zł) w postaci gotówki, owiec i ziemi.

- To jest twoja panna młoda. Proszę, zaopiekuj się nią ... proszę, nie bij jej - słychać słowa ojca 9-latki w materiale przygotowanym przez telewizję CNN. - Będzie pracowała w moim domu. Nie będę jej bił. Będę ją traktował jak członka rodziny - odpowiada 55-latek. Na filmie widać, jak razem odchodzą z rodzinnego domu Parwany, a dziewczynka próbuje się opierać.

RadioZET.pl/CNN.com