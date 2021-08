Kabul w ciągu ostatnich 10 dni opuściło ponad 82 tys. osób, które ewakuowano na pokładach rządowych samolotów. Akcja ewakuacyjna po tym, jak władzę w Afganistanie przejęli talibowie, ma być prowadzona co najmniej do 31 sierpnia. Prezydent USA Joe Biden oświadczył, że nie zamierza przesuwać tego terminu o kolejne dni, chyba że zajdzie taka konieczność.

Ambasada USA w Kabulu zaleciła obywatelom USA, aby nie podróżowali na międzynarodowe lotnisko Hamida Karzaja, znajdującym się na lotnisku zalecono jego natychmiastowe opuszczenie. Amerykanom, znajdującym się już w wejściach do portu lotniczego, doradzono natychmiastowe opuszczenie lotniska. W ostrzeżeniu, zamieszczonym na stronie internetowej ambasady, nie podano powodu jego wydania.

Ewakuacja z Kabulu. Alert państw zachodnich

Podobne ostrzeżenia dla swoich obywateli wydała m.in. Wielka Brytania. Szefowa australijskiej dyplomacji Marise Payne podkreśliła w czwartek, że w Kabulu wprowadzono wysoki alert związany z zagrożeniem terrorystycznym. Wcześniej prezydent USA Joe Biden i innych urzędników administracji o zagrożeniu ze strony tzw. Państwa Islamskiego dla operacji ewakuacyjnej. Alert przypomina Amerykanom, aby „byli zawsze świadomi swojego otoczenia, zwłaszcza w dużym tłumie”.

W środę po południu stacja Sky News podała, powołując się na wysokie rangą brytyjskie źródło, że istnieje „bardzo wysokie ryzyko ataku terrorystycznego” w czasie operacji ewakuacyjnej prowadzonej na lotnisku w Kabulu przez USA, Wielką Brytanię i inne państwa zachodnie. Według tego źródła największe zaniepokojenie budzi afgańska filia Państwa Islamskiego o nazwie Państwo Islamskie Prowincji Chorasan (ISIS-K).

Co najmniej 1,5 tys. Amerykanów wciąż jest w Afganistanie

W Afganistanie zostało mniej niż tysiąc obywateli USA, którzy wyrazili chęć opuszczenia tego kraju - poinformował w środę szef dyplomacji USA Antony Blinken, powołując się na informacje Departamentu Stanu. Dodał, że dotąd ewakuowano co najmniej 4,5 tys. Amerykanów.

Jak przekazał dyplomata, choć w kraju pozostało prawdopodobnie ponad 1,5 tys. Amerykanów, którzy mogą zostać ewakuowani, mniej niż tysiąc wyraziło aktywną chęć ewakuacji. Jak dodał, w przypadku części osób identyfikujących się jako obywatele USA okazywało się, że nie mają one amerykańskiego obywatelstwa. Blinken dodał, że tylko we wtorek Afganistan opuściło 500 Amerykanów, co oznacza, że USA są na dobrej drodze, by zakończyć ewakuację przed końcem sierpnia, o ile nie zmienią się warunki na miejscu.

Zaznaczył, że nie wyznaczył daty granicznej dla wysiłków, by pomóc opuścić Afganistan wszystkim Amerykanom, którzy sobie tego życzą. Jednocześnie zastrzegł, że choć jego resort pracuje bez przerwy, próbując znaleźć wszystkich Amerykanów mogących przebywać obecnie w Afganistanie i skontaktować się z nimi, jest to trudne ze względu na fakt, że Amerykanie nie są zobowiązani, by zarejestrować swój pobyt za granicą.

