Afganistan do końca tego roku może opuścić aż pół miliona uchodźców - alarmowało w piątek biuro Wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców (UNHCR). Powodem jest strach przed rządami talibów, którzy od prawie dwóch tygodni kontrolują większość obszarów kraju.

Talibowie 15 sierpnia weszli do Kabulu, stolicy Afganistanu. Dotychczasowy prezydent Aszaf Ghani zdecydował się na oddanie władzy sunnickim fundamentalistom. W obawie przed powrotem rządów terroru (wcześniej Afganistanem talibowie rządzili w latach 1996-2001), tysiące Afgańczyków szuka wszelkiej możliwości ewakuacji z kraju.

Jedyną możliwością do tej pory była droga powietrzna. Na pokładzie samolotów USA i innych państw zachodnich lotnisko im. Hamida Karzaja w Kabulu opuściło ok. 100 tys. osób, w tym obywatele państw zagranicznych oraz afgańscy współpracownicy wojsk koalicji wraz z rodzinami. Jednak po czwartkowym zamachu, w którym zginęło ponad 150 osób, większość państw wstrzymała akcję ewakuacyjną, a USA planują ją zakończyć we wtorek.

Afganistan pod kontrolą talibów. Gwałtowny wzrost liczby uchodźców

Kelly Clements, zastępczyni Wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców (UNHCR), oświadczyła w piątek, że do końca roku nawet około 500 tys. Afgańczyków będzie próbowało opuścić kraj. Dodała, że obecnie ONZ nie obserwuje gwałtownego wzrostu liczby uchodźców, ale organizacja szykuje się na różne scenariusze.

Clements zaapelowała o wsparcie przede wszystkim dla krajów sąsiadujących z Afganistanem m.in. Pakistanu, Iranu czy Tadżykistanu. W nich już znajduje się w sumie 2,2 mln afgańskich uchodźców. UNHCR dodał, że sytuacja humanitarna w Afganistanie pogorszyła się dramatycznie na dwa tygodnie przed wejściem talibów do Kabulu. Zdaniem Clements potrzebne jest 300 mln dolarów dodatkowego wsparcia na pomoc nowym uchodźcom.

- Apelujemy do wszystkich krajów sąsiadujących z Afganistanem, aby zachowały otwarte granice, tak aby ci, którzy szukają schronienia, mogli znaleźć bezpieczeństwo – powiedziała w piątek Clements. Według UNHCR od początku roku, kiedy pogorszyła się sytuacja bezpieczeństwa, prawie 560 tys. Afgańczyków uciekło z kraju. Ponad 80 procent osób przesiedlonych wewnątrz Afganistanu i poza nim to kobiety i dzieci.

RadioZET.pl/AFP/PAP