Eksplozja w pobliżu lotniska w Kabulu. Są poszkodowani. "Wiele ofiar"

O eksplozji na lotnisku w Kabulu poinformowała telewizja CNN. Wiadomo, że wśród poszkodowanych są Afgańczycy, ale liczba osób, które ucierpiały w zdarzeniu, na razie nie jest znana:

"Wygląda na to, że stało się to, czego wszyscy się obawiali. Wybuch na lotnisku w Kabulu. Media donoszą o ataku samobójczym i wymianie ognia" - napisała Jagoda Grondecka, dziennikarka, która ostatni rok spędziła w Kabulu, z którego wróciła dosłownie przed kilkoma dniami. W następnym tweecie dodała, że do zdarzenia doszło "przy Abbey Gate - bramie, której używaliśmy do ewakuacji".

Podobną informację - konkretnie o "wybuchu przy wschodniej bramie lotniska" - udostępnił reporter Radia ZET Jacek Czarnecki:

"Zdaje się, że do eksplozji doszło blisko Hotelu Baron naprzeciwko lotniska w Kabulu. Baron był głównie używany przez Brytyjczyków. Wiele ofiar" - podał na Twitterze korespondent "Wall Street Journal" Dion Nissenbaum.

Z kolei Agencja Reutera podała, powołując się na przedstawiciela władz USA, że eksplozja była dziełem zamachowca samobójcy, aczkolwiek są one "wstępne i mogą ulec zmianie". Doniesienia o wybuchu potwierdził już amerykański Departament Obrony, informując jednak, że wybuch miał miejsce poza terenem lotniska.

"Możemy potwierdzić wybuch na zewnątrz lotniska w Kabulu. Liczba ofiar jest w tej chwili nieznana. W miarę możliwości podamy więcej szczegółów" - napisał na Twitterze rzecznik prasowy Pentagonu John Kirby. Wiadomo, że o sytuacji w stolicy Afganistanu poinformowany został prezydent USA Joe Biden.

Khaama Press - największa afgańska agencja informacyjna - opublikowała zdjęcia cywilów, którzy uciekają po eksplozji. Część z nich ma zakrwawione ubrania:

Z kolei dziennikarz Barzan Sadiw udostępnił nagranie, na których - według ustaleń Al Jazeery - słychać kolejny wybuch w okolicy lotniska:

