Eksplozja przydrożnej bomby. Zginęło 6 osób, w tym dzieci

Do eksplozji doszło w dystrykcie Waszir w zachodniej części prowincji Helmand. Jak oświadczył rzecznik gubernatora prowincji Omar Zwak, oprócz sześciu ofiar śmiertelnych jest też jedna ranna kobieta.

Choć nikt nie przyznał się dotychczas do przeprowadzenia zamachu, to według władz prowincji Helmand za atakiem stoją talibowie. W ostatnich tygodniach w Afganistanie dochodzi do nasilenia zamachów terrorystycznych, jednak większość z nich była dziełem dżihadystów z Państwa Islamskiego (IS).

W sobotę w Kabulu dwoje pracowników krajowej komisji praw człowieka - 24-letnia Fatima Chalil i 41-letni Dżawid Folad - zginęło w zamachu bombowym. Głównym podejrzanym jest IS.

RadioZET.pl/ PAP