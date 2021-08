Około godziny 10:00 polskiego czasu z lotniska w Kabulu odleciał polski samolot C-130 Hercules - dowiedziało się Radio ZET. Na pokładzie jest około 50 osób. Są to afgańscy współpracownicy polskiej ambasady i ich rodziny. MSZ potwierdziło już, że ewakuowane osoby dotarły do Uzbekistanu, skąd do Polski zabierze ich samolot cywilny.