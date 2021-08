Talibowie kontrolują w niedzielę niemal cały Afganistan z wyłączeniem stołecznego Kabulu. Rzecznik talibów powiedział w niedzielę rano, że otrzymali oni rozkaz, by pozostać u bram Kabulu i nie wkraczać do miasta. Ich delegacja udała się do pałacu prezydenckiego celem przygotowania "przekazania władzy" - podaje Associated Press. Z Kabulu ewakuują się pracownicy ambasad.