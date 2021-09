Talibowie przeczesują strony pornograficzne w poszukiwaniu filmów z udziałem Afganek. Jeśli zostaną rozpoznane, czekają je nawet tortury i śmierć - alarmował brytyjski dziennik "The Sun".

Afganistan od 15 sierpnia znajduje się pod kontrolą talibów. Sunniccy fundamentaliści ogłosili "pełną niepodległość", po tym jak z końcem sierpnia ostatni żołnierze USA opuścili lotnisko w Kabulu i zakończyli akcję ewakuacji z kraju.

Coraz więcej Afgańczyków obawia się powrotu do rządów terroru z pierwszego okresu władzy talibów w latach 1996-2001. Szczególnie obawiają się tego kobiety, których pozycja w społeczeństwie afgańskim znacznie spadnie po ponownym wprowadzeniu islamskiego prawa szariatu. Jak podał brytyjski dziennik "The Sun", talibowie zamierzają "zemścić" się między innymi na pracownicach seksualnych.

Talibowie oglądają porno i szukają nagrań z Afgankami

Fundamentaliści mają przeglądać strony pornograficzne w poszukiwaniu nagrań z Afgankami. Według źródeł "The Sun", takie widea znajdują się na niszowych stronach porno, ale mimo to znalazły się one w zainteresowaniu talibów. Mają być gotowi nawet na torturowanie i zabijanie kobiet, które rozpoznają w sieci.

Mogą stać się ofiarami zbiorowych gwałtów, zanim zostaną ukamienowane, ścięte lub powieszone - dodał "The Sun". Niektóre nagrania pochodzą z afgańskich domów publicznych. - Ponieważ te filmy pokazują jednoznaczne ślady lokalizacji burdeli, tym kobietom grozi teraz poważne niebezpieczeństwo - alarmowało źródło gazety.

Dziennik przypomniał, że prostytucja w Afganistanie była nielegalna jeszcze przed wejściem talibów do Kabulu. Jednak część Afgańczyków decydowało się na takie zarobek, aby mieć pieniądze na podstawowe środki do życia.

Heather Barr, wicedyrektor ds. praw kobiet w organizacji pozarządowej Human Rights Watch, podkreśliła, że wiele kobiet w Afganistanie było zmuszanych do prostytucji lub była to dla nich jedyna szansa zarobienia pieniędzy. Alarmowała, że talibowie porywają 12-letnie dziewczynki, aby wydać je przymusowo za mąż lub wykorzystać jako niewolnice seksualne. Dodała, że według interpretacji prawa islamskiego przez talibów, kobiety może spotkać kara nawet za zbyt odsłonięte publicznie części ciała.

RadioZET.pl/The Sun