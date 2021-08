Zaskakująca deklaracja talibów ws. praw kobiet. "Mogą wrócić do pracy"

Afgańscy talibowie ogłosili, że pracownice podlegające ministerstwu zdrowia mogą wrócić do pracy - informuje w sobotę telewizja Al-Dżazira. Rzecznik ruchu Zabihullah Mudżahid we wtorek zalecił kobietom, by dla własnego bezpieczeństwa na razie pozostały w domach.

Afganistan. Talibowie rządzący krajem w latach 1996-2001 zapowiedzieli już powrót do rządów według prawa muzułmańskiego. Jasno zapowiedzieli, że sztucznie wprowadzona demokracja nie przyjęła się wśród ludności.

Wśród obaw po dojściu talibów do władzy jest przede wszystkim przyszłość kobiet, którą jasno definiuje prawo szariatu. W pierwszych rządach talibów kobiety były pozbawione możliwości pracy zarobkowej i edukacji, w przestrzeni publicznej mogły przebywać tylko w towarzystwie męskiego krewnego, musiały też nosić burki, które zakrywają całe ciało, w tym twarz. W Afganistanie zakazane było słuchanie muzyki, oglądanie telewizji, uprawianie niektórych dyscyplin sportu.

Talibowie zapowiadają zmianę w podejściu do praw kobiet. Będą mogły wrócić do pracy?

Po 15 sierpnia i przejęciu władzy w Kabulu Taliban stara się przedstawić jako ruch znacznie bardziej tolerancyjny niż w przeszłości. Według zapowiedzi talibów kobiety będą mogły pracować i uczyć się, nie będą też zmuszane do zasłaniania całej twarzy, wystarczy, że będą nosić okrywające włosy hidżaby. Według Al-Dżaziry pojawiły się również zapewnienia, że kobiety będą mogły pracować w tworzonym przez talibów rządzie.

Wiele Afganek nie wierzy w mgliste i często niesprecyzowane deklaracje talibów o równouprawnieniu i szanowaniu ich praw, i obawia się o swoją przyszłość - informują światowe media.

We wtorek Mudżahid powiedział, że kobiety powinny pozostać w domach, ponieważ nie wszyscy talibscy bojownicy zostali poinstruowani, jak mają się wobec nich zachowywać, przez co Afgankom grozi niebezpieczeństwo. Podkreślił, że jest to tylko tymczasowe rozwiązanie, a z czasem kobiety będą mogły wrócić do pracy i szkół.

