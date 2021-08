Koniec misji i ewakuacji USA z Afganistanu. Talibowie przejmują lotnisko w Kabulu

USA ogłosiły koniec misji wojskowej oraz ewakuacji z Afganistanu. - Ostatni (samolot) C-17 wystartował z międzynarodowego lotniska im. Hamida Karzaja 30 sierpnia, tego popołudnia, o 15:29 czasu wschodnioamerykańskiego [tj. 21:29 czasu polskiego i 23:59 czasu afgańskiego] - oznajmił dowódca podczas konferencji prasowej.

Gen. Kenneth F. McKenzie oznajmił, że ewakuacja kierowana przez USA była największą w historii tego państwa akcją ewakuacyjną cywili. Łącznie z siłami koalicji ewakuowano ponad 123 tys. osób. – Przez 18 dni ewakuowaliśmy ponad 79 tys. osób, w tym ponad 6 tys. Amerykanów i umożliwiliśmy ewakuację łącznie ponad 123 tys. osób poprzez zabezpieczenie lotniska – podał generał.

USA. Koniec misji i ewakuacji z Afganistanu. Prezydent nie powiedział ostatniego słowa

Talibowie, którzy zajęli Kabul 15 sierpnia, a następnie przejęli władzę nad krajem, dali Amerykanom i ich sojusznikom czas na ewakuację do końca miesiąca. W ciągu kilkunastu dni ewakuowano około 6 tys. obywateli USA. Administracja prezydenta Joe Bidena wciąż stara się ustalić, ilu Amerykanów przebywających nadal w tym kraju chce stamtąd wyjechać przed zakończeniem ewakuacji we wtorek – wynika z informacji Białego Domu.

W niedzielę doradca ds. bezpieczeństwa narodowego prezydenta Jake Sullivan zapewnił, że Amerykanie i afgańscy sojusznicy USA będą mogli bezpiecznie opuścić Afganistan także po wyjściu z kraju wojsk USA. Szef dyplomacji USA Antony Blinken zapewnił, że Waszyngton ma wystarczające środki nacisku, by mieć pewność, że talibowie dotrzymają obietnicy w tej sprawie.

Lotnisko w Kabulu przechodzi w ręce talibów. Ostrzeżenia dla samolotów

Lotnisko w Kabulu, pozostające przez kilkanaście dni poza kontrolą talibów, zostało po ostatnim locie sił USA pozbawione służb kontroli ruchu lotniczego. W poniedziałkowym komunikacie Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) stwierdziła, że samoloty lądujące w Kabulu lub operujące w przestrzeni powietrznej Afganistanu powinny zachować "wyjątkową ostrożność".

W niedzielę talibowie oświadczyli, że są gotowi do przejęcia lotniska w Kabulu po tym, jak zakończy się ewakuacja cywilów i sił amerykańskich. Zapewnili, że mają zespół ekspertów technicznych i wykwalifikowanych inżynierów, gotowych do przejęcia lotniska. Dzień wcześniej rzecznik talibów Zabihullah Mudżahid mówił, że przejęcie lotniska nastąpi "wkrótce" po wycofaniu się sił USA i ogłoszeniu pełnego składu rządu talibskiego. Ma to nastąpić w najbliższych dniach.

RadioZET.pl/PAP