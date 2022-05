Turcja dotrzymała słowa. Akcesja Szwecji i Finlandii do NATO czeka na rozpoczęcie

NATO wkrótce może powiększyć się o Szwecję i Finlandię. W środę oficjalnie te kraje złożyły wnioski o akcesję do Sojuszu. Wśród członków organizacji, którzy najmocniej oponują przeciwko rozszerzeniu, jest Turcja. - Sojusznicy NATO muszą zrozumieć, że ochrona przed atakami organizacji terrorystycznych jest dla nas wrażliwą kwestią - oświadczył prezydent kraju Recep Tayyip Erdogan.

Dodał, że również obecni sojusznicy w ramach NATO nigdy nie wspierali Turcji w walce z milicją syryjskich Kurdów YPG. Ankara twierdzi, że Szwecja i Finlandia udziela azylu ludziom, których Turcja uważa za powiązanych z grupami terrorystycznymi, czyli grupę bojowników Partii Pracujących Kurdystanu (PKK) i zwolenników Fetullaha Gulena, którego Ankara oskarża o zorganizowanie próby zamachu stanu w 2016 roku.

Turcja blokuje rozszerzenie NATO. Erdogan mówi o "wspieraniu terrorystów"

Erdogan powtórzył także, że dyplomaci ze Szwecji i Finlandii "nie mają po co przyjeżdżać do Turcji". Szwedzki MSZ zapowiedział wcześniej, że do Ankary udadzą się delegacje Sztokholmu i Helsinek. Turcja - jako państwo członkowskie NATO - może zawetować wstąpienie Szwecji i Finlandii do Sojuszu.

Niemieckie media podały, że w Radzie NATO nie została w środę podjęta dyskusja o przyspieszonej akcesji Szwecji i Finlandii. Oba państwa nie rozpoczęły dotąd oficjalnej akcesji do Sojuszu, w którym obowiązuje zasada jednomyślności. To oznacza, że sprzeciw jednego państwa może zablokować akcesję, którą popierają pozostałe państwa członkowskie.

RadioZET.pl/PAP/Der Spiegel

NA ŻYWO: WOJNA W UKRAINIE