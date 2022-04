Aktywistce z Rosji grozi długie więzienie. Przeprowadziła brawurową akcję

Sąd w Petersburgu zdecydował o umieszczeniu w areszcie Aleksandry Skoczilenko, która jest oskarżona o podmienienie etykiet na półkach z towarami w sklepie sieci Perekrestok. Zamiast cen umieściła tam informacje o wojnie w Ukrainie, których nie podają reżimowe media. 31-latce grozi do 10 lat więzienia za “zdyskredytowanie rosyjskich sił zbrojnych”.

Mieszkająca w Petersburgu artystka została aresztowana 11 kwietnia, a zarzucany jej czyn miała popełnić 31 marca. Prokuratura oskarżyła ją o wprowadzanie w błąd nieprawdziwymi twierdzeniami na temat rosyjskiej armii. Na etykietach klienci mogli zobaczyć informacje o zbombardowaniu teatru w Mariupolu, w którym schronili się cywile czy blokowaniu przez Rosjan konwoju z pomocą humanitarną, który zmierzał do Chersonia.

Aleksandra Skoczilenko podmieniła etykiety w sklepie, by poinformować o wojnie

O akcji Skoczilenki służby poinformował jeden z klientów sklepu. Jednak jej działanie spotkało się też z pozytywnym odzewem. 31-latka po wyjściu z sali rozpraw nie kryła łez wzruszenia na widok osób, które biły brawo i wyrażały poparcie dla jej działań.

Skoczilenko podczas przesłuchania odrzuciła zarzuty. Przyznała, że podmieniła etykiety, ale zaprzeczyła, by informacje, które na nich zawarła były fałszywe. 31-latka do 31 maja będzie w areszcie, w którym poczeka na wyrok. Za rozpowszechnianie "fałszywych informacji" o rosyjskim wojsku grozi do 15 lat więzienia, ale sąd obniżył maksymalny wymiar kary w sprawie Skoczilenki i stwierdził, że jeśli zostanie uznana za winną, może spędzić w więzieniu od 5 do 10 lat.

RadioZET.pl

