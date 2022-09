Alaksandr Łukaszenka słynie z ironicznych i absurdalnych wypowiedzi na temat państw zachodnich, w tym Polski. Niedawno przekonywał, że Polacy masowo przyjeżdżają do Białorusi po rozmaite towary spożywcze, m.in. sól i kaszę. W innej wypowiedzi tłumaczył, że z powodu wysokich cen nad Wisłą, Polacy coraz częściej decydują się tankować swoje samochody właśnie w jego kraju.

Tym razem Łukaszenka postawił na happening, który miał zobrazować zbliżający się do Zachodu kryzys energetyczny wywołany wojną w Ukrainie. Urzędnicy białoruskiego dyktatora opublikowali na Telegramie film, na którym Łukaszenka pokazowo rąbie drewno opałowe i kilkukrotnie podkreśla, że robi to dla przyjaciół zza zachodniej granicy.

Łukaszenka rąbie drewno dla Polaków. "Nie pozwolimy zamarznąć przyjaciołom"

- Pomożemy naszym braciom, może oni kiedyś pomogą nam - mówił na nagraniu Łukaszenka. Dyktator nie oszczędził także polskich władz. - Najważniejsze, że w Polsce Duda i Morawiecki nie zamarzają, to nasi sąsiedzi, może się opamiętają - dodał.

- Łukaszenka próbuje flirtować z Zachodem (...) Nie dajcie się nabrać. Jest dyktatorem, który zabijał i torturował obywateli oraz jest współwinny wojny - napisała na Twitterze niezależna białoruska dziennikarka Hanna Liubakova.

W jednej z ostatnich wypowiedzi Łukaszenka stwierdził, że powróci do rozmów o rozmieszczeniu rosyjskiej broni jądrowej na terytorium jego kraju, jeśli zaistnieją konkretne okoliczności. Wymieniając powody, które skłoniłyby go do takiego posunięcia, wspomniał o Polsce.

- Nie teraz, nie jutro, nie pojutrze, ale jeśli nagle nastąpi atak na Białoruś, jeśli Amerykanie rozmieszczą tę broń w Polsce, to powinniśmy ją mieć - stwierdził Łukaszenka i przypomniał o modernizacji białoruskich bombowców, które według Mińska przystosowano do przenoszenia taktycznej broni jądrowej.

RadioZET.pl/ Telegram/ Twitter