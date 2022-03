Aleksandr Łukaszenka spotka się z Putinem. Chcą zacieśnić współpracę?

Aleksandr Łukaszenka poleciał do Moskwy na spotkanie z Władimirem Putinem - informuje agencja TASS, powołując się na Białoruską Agencję Telegraficzną (BelTA). Dyktatorzy będą rozmawiać m.in. o nałożonych na oba kraje sankcjach i współpracy.

Aleksandr Łukaszanka jest współodpowiedzialnym za wojnę w Ukrainie, gdyż udostępnił Władimirowi Putinowi część terytorium Białorusi. Z rejonów przygranicznych rozpoczął się desant wojsk rosyjskich na południowe tereny naszego wschodniego sąsiada, w tym na Czarnobyl, Czernihów i przedmieścia Kijowa.

Światowi przywódcy nie pozostali bierni na agresję i nałożyli dotkliwe sankcje gospodarcze na Federację Rosyjską, a część z nich objęła również Białoruś. Mają one na celu odcięcie obu państwo od międzynarodowego systemu bankowego i tym samym pozbawienie ich finansowania. Nowa sytuacja i kolejne restrykcje będą jednym z głównych tematów rozmów Aleksandra Łukaszenki z Władimirem Putinem, do których ma dojść w piątek w Moskwie.

Jak informuje BelTA, a za nią agencja TASS, przywódca Białorusi poleciał do rosyjskiej stolicy na spotkanie z dyktatorem. Oprócz sankcji panowie mają dyskutować o zacieśnieniu współpracy w obliczu zbliżającej się katastrofy gospodarczej, aktualnej sytuacji w Ukrainie oraz o stosunkach dwustronnych między krajami.

Wojna w Ukrainie trwa od 16 dni. Każdego dnia giną cywile, w tym dzieci, a trzy tury rozmów nie przyniosły żadnych rezultatów nawet w kontekście organizacji korytarzy humanitarnych z i do najbardziej zniszczonych miast, m.in. do Mariupola czy Sum. Zmiany polityki Federacji Rosyjskiej nie przyniosło również spotkanie ministrów spraw zagranicznych obu państw w Antalyi, Siergieja Ławrowa i Dmytro Kułeby. Najeźdźcy kontynuują ostrzał terytorium sąsiada z zachodu - w piątek ostrzelano m.in. lotniska w Łucku (ok. 150 km od granicy z Polską) i Iwano-Frankowsku.

