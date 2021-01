Opozycjonista w niedzielę wieczorem wrócił do Rosji. Aleksiej Nawalny został zatrzymany podczas kontroli paszportowej na lotnisku Szeremietiewo w Moskwie - poinformowała w niedzielę Federalna Służba Więzienna (FSIN). Służby zaznaczyły, że za Nawalnym wysłany został list gończy.

Jak przekazała niezależna TV Dożd, policjanci podeszli do Nawalnego, polecili mu, by poszedł z nimi i odmówili wyjaśnienia, czy jest zatrzymany. Nie pozwolili, by towarzyszyła mu jego adwokat Olga Michajłowa, która razem z Nawalnym przyleciała z Berlina.

Nawalny aresztowany w Rosji. Nie ma kontaktu z adwokatami

Policja nie dopuściła do Aleksieja Nawalnego adwokatów. Mają oni nadzieję spotkać się z nim w poniedziałek rano. Jak poinformowała obrończyni Nawalnego Olga Michajłowa, policja w Chimkach potwierdziła, że po zatrzymaniu Nawalny został przewieziony na tamtejszy komisariat.

Współpracownik Nawalnego Leonid Wołkow przekazał z kolei, że policja obiecała, iż adwokat będzie mógł się spotkać z Nawalnym w poniedziałek rano. Również prawnik Wiaczesław Gimadi poinformował, że odmówiono mu spotkania z Nawalnym. Funkcjonariusze na komisariacie powołali się na późną porę i oznajmili, że Nawalny śpi.

Tymczasem rosyjskie media podają, że zmiana lotniska, na którym lądował samolot z Aleksiejem Nawalnym, była zaplanowana z wyprzedzeniem. Opozycjonista miał lądować na lotnisku Wnukowo, ale zdecydowano o jego zamknięciu. Na miejscu pojawiło się kilkudziesięciu zwolenników Nawalnego. Część z nich zatrzymano pod zarzutem udziału w nielegalnym zgromadzeniu. Według tvrain.ru do samolotu, którym leciał opozycjonista, zatankowano więcej paliwa, a piloci mieli w ostatniej chwili zmienić kurs i wylądować na Szeremietiewie.

Politycy na całym świecie domagają się uwolnienia Nawalnego

Policja zatrzymała opozycjonistę na lotnisku międzynarodowym Szeremietiewo, krótko po przylocie z Berlina, gdzie przechodził leczenie po próbie otrucia bojowym środkiem chemicznym typu Nowiczok. Rosyjskie służby więzienne oznajmiły, że opozycjonista pozostanie w areszcie aż do decyzji sądu. Służby te domagają się, by Nawalny odbył w kolonii karnej wyrok, na który skazano go w zawieszeniu pięć lat temu, Decyzję o tym podejmie sąd; daty posiedzenia nie podano.

W sprawie aresztowania Nawalnego głos zabrali już prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. "Apeluję do władz w Rosji o natychmiastowe uwolnienie Aleksieja Nawalnego" - napisał w niedzielę wieczorem szef rządu. Podkreślił też, że niezbędna jest szybka i jednoznaczna reakcja na poziomie Unii Europejskim. Aresztowanie rosyjskiego opozycjonisty skomentował też prezydent Andrzej Duda. "Postępowanie władz rosyjskich wobec Aleksieja Nawalnego nie może nie mieć konsekwencji dla relacji społeczności międzynarodowej z tym krajem. W imieniu Polski - członka Rady Praw Człowieka ONZ, apeluję o międzynarodową solidarność w tej sytuacji" – czytamy we wpisie głowy państwa.

Sekretarz stanu USA Mike Pompeo wyraził zaniepokojenie aresztowaniem w Rosji opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Jak ocenił, "pewni siebie przywódcy nie boją się konkurencyjnych głosów". Wcześniej głos w sprawie zabrał doradca amerykańskiego prezydenta elekta Joe Bidena - Jake Sullivan. Przyszły szef Narodowej Rady Bezpieczeństwa (NSC) stwierdził, że "Nawalny powinien zostać natychmiast uwolniony, a sprawcy oburzającego ataku na jego życie muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności".

W sprawie opozycjonisty zaapelował także szef dyplomacji UE Josep Borrell. - Władze Rosji muszą szanować prawa Aleksieja Nawalnego i natychmiast go uwolnić. Upolitycznienie sądownictwa jest niedopuszczalne - napisał na Twitterze. Do natychmiastowego uwolnienia Nawalnego wezwali także minister spraw zagranicznych Włoch Luigi Di Maio oraz rzeczniczka MSZ Francji Agnes von der Muhll.

