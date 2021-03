Aleksiej Nawalny ogłosił głodówkę. Wcześniej skarżył się na tortury

Aleksiej Nawalny ogłosił głodówkę. Na tak desperacki krok zdecydował się po tym, jak jego adwokaci przekazali, że cierpi w łagrze tortury ze strony strażników.

Opozycjonista narzeka na ból pleców i jednej nogi oraz cogodzinne budzenie w nocy ze strony strażników. "Ogłosiłem głodówkę z żądaniem respektowania prawa i dopuszczenia do mnie zaproszonego lekarza. Leżę głodny, ale na razie z dwiema nogami" - oświadczył Nawalny.

Aleksiej Nawalny ogłosił głodówkę. Desperacka odpowiedź na tortury?

Nawalny skarży się wprost na tortury, jakimi są, chociażby odmowa dostępu do lekarza. Powiedział, że przysługuje mu też prawo do otrzymywania lekarstw. Obu możliwości odmówiła mu służba więzienna. Informacja o podjęciu strajku głodowego przez Nawalnego pojawiła się na kanałach społecznościowych opozycjonisty na Instagramie, jest ponadto podawana na Twitterze przez jego zwolenników.

W komentarzu w mediach społecznościowych zauważył, że więźniowie ogłaszają głodówki, bo nie mają innych metod walki. "A co mam zrobić? Mam prawo do zaproszenia lekarza i otrzymania lekarstw. Ale ani na jedno, ani na drugie uparcie mi nie pozwalają" - wyjaśnił.

Nawalny skarży się, że odczuwa też bóle w niektórych miejscach lewej nogi. "Zamiast pomocy medycznej mam tortury poprzez pozbawianie mnie snu (jestem budzony 8 razy w ciągu nocy)" - dodał. Poinformował również, że więźniowie współpracujący z administracją więzienną naciskają na zwykłych więźniów, by ci nie sprzątali przy jego łóżku. Zwykli więźniowie - relacjonował - przepraszają go i tłumaczą, że się boją, bo "to jest obwód włodzimierski i życie więźnia jest warte mniej niż paczka papierosów".

RadioZET.pl/PAP