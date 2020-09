Aleksiej Nawalny otruty. Jak informuje BBC, testy toksykologiczne wykazały "jednoznaczny dowód" na obecność chemicznej substancji z grupy Nowiczoków w organizmie lidera rosyjskiej opozycji.

Berlin zażądał od Moskwy "pilnych wyjaśnień" w tej sprawie i stanowczo potępił atak na opozycjonistę - przekazał rzecznik niemieckiego rządu.

Niemiecki rząd poinformuje o ustaleniach lekarzy dotyczących wyników testów toksykologicznych ambasadora Rosji w Londynie. Informacje przekaże też swoim sojusznikom w NATO oraz krajom Unii Europejskiej - oznajmił Seibert. Jak dodał, rząd Niemiec omówi z partnerami możliwą reakcję na działania Rosji.

Tymczasem rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył w środę, że Moskwa nie otrzymała od Niemiec informacji w sprawie Aleksieja Nawalnego i nadal czeka na odpowiedzi Berlina na swe pytania w tej sprawie.

W piątek szef dyplomacji Niemiec Heiko Maas oznajmił, że Berlin gotów jest nałożyć na Rosję sankcje, jeśli okaże się, że za próbą otrucia jednego z najważniejszych przywódców antykremlowskiej opozycji stoją rosyjskie służby.

Również w piątek berliński szpital Charite, gdzie leczony jest rosyjski opozycjonista, poinformował w komunikacie, że jego stan jest stabilny, symptomy ustępują i nastąpiła pewna poprawa, ale pacjent jest nadal utrzymywany w śpiączce farmakologicznej i oddycha za pomocą respiratora.

20 sierpnia Nawalny poczuł się źle na pokładzie samolotu lecącego z Tomska do Moskwy i stracił przytomność. Samolot z chorym opozycjonistą musiał lądować w Omsku na Syberii, gdzie był on najpierw hospitalizowany. Współpracownicy Nawalnego uważają, że próbowano go otruć. Z Omska Nawalny został przewieziony do szpitala Charite w Berlinie.

