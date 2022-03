Kolejny wyrok dla Nawalnego. Żądają dla niego 13 lat więzienia. "Mogą mnie skazać na 113 lat"

Rosyjski sąd uznał Aleksieja Nawalnego za winnego defraudacji środków, które miały być wpłacane na rzecz jego fundacji. Prokuratura zażądała wydłużenia wyroku więzienia do 13 lat. Opozycjonista i jeden z największych w Rosji krytyków Władimira Putina przebywa obecnie w kolonii karnej w związku z poprzednim wyrokiem.

Aleksiej Nawalny został w połowie lutego oskarżony o rzekome nielegalne wykorzystanie środków darczyńców wpłacanych na założoną przez niego fundację. Jak pisze Onet, według śledczych zebrana kwota (356 mln rubli,czyli ok. 19 mln zł), została zdefraudowana przez niego oraz jego współpracowników.

Rosyjski opozycjonista i jeden z najgłośniejszych w Rosji krytyków Władimira Putina usłyszał również zarzut o obrazę sądu podczas procesu o znieważenie kombatanta wojennego.

Aleksiej Nawalny ponownie uznany za winnego

Tym razem prokuratura zażądała wydłużenia wyroku, przeniesienia oskarżonego do innego zakładu karnego oraz grzywny. Jak informuje "Guardian", powołując się na rosyjskie media, przedstawicielka prokuratury zażądała 13 lat więzienia oraz 1,2 mln rubli kary.

Nie wiadomo, czy w ramach tych 13 lat zaliczono by Nawalnemu czas, który już spędza za kratkami. Dokładny wyrok wraz z uzasadnieniem ma zostać przedstawiony we wtorek 29 marca.

Po ostatniej rozprawie, która miała miejsce 15 marca, Nawalny napisał na Instagramie: "Jeśli kara więzienia jest ceną za moje prawo do mówienia tego, co powinno zostać powiedziane, to mogą mnie skazać nawet na 113 lat. Nie wyrzeknę się moich słów ani czynów".

Aleksiej Nawalny odbywa obecnie wyrok pozbawienia wolności w kolonii karnej za rzekome malwersacje finansowe. Kara została odwieszona w lutym 2021 roku po powrocie opozycjonisty z Niemiec, gdzie leczył się po próbie otrucia go.

Zdaniem opozycjonisty zamach na jego życie został zorganizowany przez rosyjskie służby specjalne. Kreml jednak do dziś zaprzecza tym oskarżeniom.

RadioZET.pl/PAP/Onet.pl/Reuters