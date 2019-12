Allee Willis nie żyje. Amerykańska autorka piosenek i reżyserka, nominowana do nagrody Emmy za utwór ''I'm Be There For You'', zmarła w wieku 72 lat. Przyczyną śmierci Allee Willis było nagłe zatrzymanie akcji serca.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Allee Willis nie żyje. Amerykańska artystka zmarła we wtorek w Los Angeles. Miała 72 lata. Informację o śmierci Allee Willis przekazały największe amerykańskie media.

Allee Willis nie żyje. Kim była autorka hitu z serialu "Przyjaciele"?

Allee Willis była nominowana do nagrody Emmy za utwór ''I'm Be There For You'', który został wykorzystany jako motyw przewodni do znanego na całym świecie serialu ''Przyjaciele''.

Oglądaj

Willis była również współautorką hitów takich jak ''September'', ''Boogie Wonderland'' oraz ''Earth, Wind & Fire''. W 2018 roku dołączyła do organizacji Songwriters Hall Of Fame.

RadioZET.pl