Ambasada Rosji w Polsce może zostać zamknięta. "Mamy prawo do kroków odwetowych"

- Ambasada Rosji w Warszawie może zostać zamknięta - przekazał Siergiej Andriejew w rozmowie z agencją RIA Nowosti. Rosyjski ambasador w Polsce przyznał, że jeśli do tego dojdzie, taki sam los spotka polską ambasadę w Moskwie.

Ambasada Rosji w Warszawie zostanie zamknięta? Tak uważa Siergiej Andriejew. Rosyjski ambasador w wywiadzie dla agencji RIA Nowosti przekonywał, że w takiej sytuacji zamknięta zostanie też polska placówka w Rosji. Jednocześnie dyplomata podkreślił, że między Polską a Rosją nie dojdzie do zerwania stosunków dyplomatycznych.

- Prawdopodobnie nie dojdzie do zerwania stosunków. Może będziemy zmuszeni na jakiś czas zamknąć tu ambasadę. Oczywiście w tym przypadku Polacy będą musieli również zamknąć swoją ambasadę w Moskwie - zaznaczył Andriejew.

W dalszej części wypowiedzi ambasador odniósł się do rosyjskich dyplomatów, którzy zostali wydaleni z Polski. Na opuszczenie terytorium mają pięć dni. - To suwerenna decyzja strony polskiej. Tak samo, jak mamy prawo do własnych decyzji ws. kroków odwetowych - wyjaśniałSiergiej Andriejew, który dodał, że rosyjskim dyplomatom nie przedstawiono "żadnych prawdziwych zarzutów".

Ambasada Rosji w Warszawie może zostać zamknięta. Andriejew komentuje

- Chociaż zostali oskarżeni o prowadzenie działań, które nie odpowiadały ich statutowi, to żaden nie został tak naprawdę przyłapany na niczym nielegalnym. Nie postawiono żadnych prawdziwych zarzutów, tylko niejasne rozmyślenia - uważa.

ZOBACZ TAKŻE: Wojna w Ukrainie - najnowsze informacje na żywo

Jednocześnie rosyjski ambasador w Polsce zaznaczył, że w wyniku decyzji rosyjska misja dyplomatyczna straciła ponad 2/3 swojego personelu.

W środę 23 marca rzecznik MSZ Łukasz Jasina poinformował o redukcji personelu dyplomatycznego ambasady Rosji, w którym aż 45 członków otrzymało polecenie opuszczenia Polski. - Przyczyną podjęcia tej decyzji było prowadzenie przez pracowników placówki rosyjskiej działalności niezgodnej z polskim prawem i naruszającej normy Konwencji wiedeńskiej, czyli działalności niezgodnej ze statusem dyplomatów - wyjaśniał Jasina.

RadioZET.pl