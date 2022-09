Ambasada USA w Rosji wezwała w środę swoich obywateli do powstrzymania się od wyjazdów do Rosji, a tych, którzy już są w kraju, do natychmiastowego opuszczenia tego kraju.

W ostrzeżeniu opublikowanym na stronie internetowej ambasady USA poinformowano, że Rosja może wezwać do służby wojskowej osoby posiadające podwójne obywatelstwo rosyjsko-amerykańskie. Prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił częściową mobilizację wojskową, która obejmuje 300 tys. obywateli.

Ambasada USA poinformowała, że obecnie opcje lotów są bardzo ograniczone, ale granicę można przekroczyć m.in. samochodem lub autobusem.

Ambasada USA w Rosji wzywa Amerykanów do natychmiastowego opuszczenia tego kraju

„Jeśli chcesz opuścić Rosję, powinieneś jak najszybciej zorganizować to we własnym zakresie. Możliwość pomocy ambasady USA jest poważnie ograniczona, a warunki, w tym opcje transportu, mogą nagle stać się jeszcze mniej dostępne. Obywatele USA nie powinni wjeżdżać do Rosji, a osoby mieszkające lub podróżujące już w Rosji powinny natychmiast opuścić ten kraj, w sytuacji ograniczonej dostępności komercyjnych połączeń” - ostrzega ambasada.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział w środę, że "USA są bliskie tego, by stać się stroną w konflikcie w Ukrainie, co jest niezwykle niebezpieczne". Zarzucił również Amerykanom naciski na tureckie banki, aby wstrzymały płatności elektroniczne za pomocą systemu MIR, co stanowi duży problem przede wszystkim dla rosyjskich turystów.

RadioZET.pl/PAP