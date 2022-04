Ambasador USA: Rosja porywa dzieci z Ukrainy. „Historyczne skojarzenia”

Wojna w Ukrainie w ostatnich dniach postrzegana jest przez pryzmat odkrytej masakry w Buczy. Po wycofaniu się z tej miejscowości wojsk rosyjskich na ulicach odnaleziono około 300 ciał zamordowanych cywilów.

Szokującym odkryciom zostało poświęcone posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Przemawiał na nim prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który ostrzegł, że rosyjskich zbrodni jest znacznie więcej. Ambasador USA przy ONZ wskazała, że już wcześniej pojawiały się informacje o porywaniu obywateli Ukrainy – w tym dzieci – i umieszczania ich w „obozach filtracyjnych”.

Rosjanie porywają dzieci z Ukrainy? „Wiarygodne doniesienia”

- Widzimy wiarygodne doniesienia, że Rosjanie porywają na Ukrainie dzieci, przedstawicieli władz, dziennikarzy i duchownych - powiedziała ambasador USA Theresa Thomas-Greenfield podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęconego zbrodniom wojennym na Ukrainie.

Władze ukraińskie alarmowały, że Rosja wywozi obywateli zaatakowanego kraju i siłowo osiedla ich na terenie Federacji Rosyjskiej. Taki los miał spotkać już tysiące Ukraińców, którzy trafić mieli między innymi na Sachalin. Wyspa ta słynie z ciężkich warunków do życia.

- Niektórzy z nich, według wiarygodnych doniesień, zostali zabrani do tzw. obozów filtracyjnych, gdzie dziesiątki tysięcy ukraińskich obywateli są zmuszane do relokacji do Rosji. Nie muszę mówić, jakie skojarzenia budzą te tzw. obozy filtracyjne – dodała abasador.

Theresa Thomas-Greenfield ponowiła wezwanie do usunięcia Rosji z Rady Praw Człowieka ONZ.

