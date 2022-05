Ambasador Ukrainy: Putin może pożegnać się z Krymem i Donbasem

- Jeśli zostawimy Krym w rękach prezydenta Rosji Władimira Putina, on za parę lat się odbuduje. Nie możemy do tego doprowadzić. Ani Ukraina, ani reszta świata - podkreślił w poniedziałek ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca. Jak stwierdził, Ukraina nie odda ani kawałka ziemi.

Andrij Deszczyca, pytany w TVN 24, czy w 75. dniu rosyjskiej inwazji uważa, że Ukraina wygrywa tę wojnę, odpowiedział: "Zdecydowanie tak". Zwrócił uwagę m.in. na to, że pod kontrolą Ukrainy jest Kijów i ma poparcie świata. Na pytanie, kiedy wojna się skończy, odparł: "Szybko".

Ambasador Ukrainy: Krym nie może być w rękach Putina

Według ambasadora ukraińscy żołnierze "będą walczyć dopóki całe terytorium Ukrainy nie będzie pod kontrolą" ich państwa.

Podkreślił też, że nie ma teraz szans na porozumienie, które dawałoby "częściowe rozwiązanie". - Jeżeli zostawimy Krym w rękach Putina, to on za parę lat się odbuduje. Do tego nie możemy doprowadzić - ani Ukraina, ani reszta świata - powiedział Deszczyca. Jego zdaniem Putin może pożegnać się i z Krymem, i z Donbasem.

- Musimy wygrać tę wojnę i musimy doprowadzić do tego, żeby Rosja nie była państwem militarnym, które straszy swoich sąsiadów. To jest nasze wspólne zadanie - powiedział.

Deszczyca ocenił również, że "Putin, który chciał rozbić jedność NATO, doprowadzi do tego, że NATO będzie miało więcej członków". - Szwecja i Finlandia wstąpią, albo przynajmniej chcą wstąpić, do NATO, Ukraina wstąpi do NATO, a on chciał doprowadzić do czegoś całkowicie innego - zauważył.

RadioZET.pl/ Agnieszka Ziemska (PAP)

