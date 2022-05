Ambasador Ukrainy zszokowany decyzją Berlina. „Zrównanie sprawców i ofiar”

Wojna w Ukrainie pokazała prawdziwe oblicze Rosji. Putin zaatakował suwerenny kraj, zamierzając przyłączyć go do Federacji Rosyjskiej. Ukrainie udało się przeciwstawić i po dwóch miesiącach walk przejść do kontrofensywy.

Kraje zachodu stanęły po stronie broniącego się państwa, przekazując Ukraińcom broń. Przeciw Rosji walczyć będzie między innymi ponad 200 polskich czołgów T-72. Nie wszystkie kraje wspierają Ukrainę w podobnie dużym stopniu – wyjątkowo ostrożnie do pomagania zaatakowanemu krajowi podchodzą Niemcy. Część z podejmowanych przez naszych zachodnich sąsiadów decyzji szokuje: przykładem jest zakaz eksponowania rosyjskich i ukraińskich barw narodowych w okolicach świętowanego w Rosji Dnia Zwycięstwa.

Niemcy zakazały ukraińskich flag w rosyjski Dzień Zwycięstwa. „Fatalna decyzja polityczna”

Berlińska policja jest zaniepokojona możliwymi starciami między grupami rosyjskimi i ukraińskimi podczas dwudniowych obchodów 77. rocznicy zwycięstwa aliantów nad Niemcami w II wojnie światowej. Z tego powodu wydano zakaz eksponowania ukraińskich oraz rosyjskich barw narodowych.

- Fakt, że zabrania się publicznego noszenia w stolicy flagi ukraińskiej, podobnie jak rosyjskiej, pod którą dzień i noc popełniane są najgorsze zbrodnie wojenne wobec ukraińskiej ludności cywilnej, a dziesiątki tysięcy Ukraińców, kobiet i dzieci, są mordowane z zimną krwią, jest ogromnym skandalem. Jest to nie tylko brak taktu, ale także fatalna decyzja polityczna - powiedział Melnyk portalowi RND.

Ambasador Ukrainy wezwał burmistrz Berlina Franziskę Giffey i senator spraw wewnętrznych Iris Spranger do „natychmiastowego odwołania tej wątpliwej decyzji”. - Można zrozumieć starania policji o zapewnienie bezpieczeństwa, ale fakt, że narody ofiar i sprawcy są tą decyzją zrównane, jest po prostu oburzający – stwierdził Melnyk.

Dyplomaci i ich goście mogą wnosić flagi na oficjalne ceremonie składania wieńców. Ambasada Ukrainy planuje złożyć wieniec pod sowieckim pomnikiem w Tiergarten w dniu 8 maja.

RadioZET.pl/PAP

Wojna w Ukrainie na żywo: