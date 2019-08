Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Ryba z dwoma pyskami – nie, to nie film science fiction. To rzeczywistość, która zaskoczyła Amerykankę, mającą w planach zwykły połów ryb. Wraz z mężem udała się na beztroski wypoczynek nad jezioro Champlain w stanach Nowy Jork i Vermont. Gdy wyciągnęła nietypowy okaz nie mogła uwierzyć w to co się stało.

Fotografie i nagranie krążą już w sieci i amerykańskich mediach. Robią furorę, nie tylko za oceanem. Ryba z podwójnym pyskiem wywołała też niekończące się spekulacje. Nie wiadomo, czy na skutek czego wyglądała właśnie w ten sposób.

fot. Fox News

RadioZET.pl/Fox News