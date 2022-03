Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (Institute for the Study of War - ISW) w niedzielę przedstawił raport o ewentualnym ataku Rosjan na Kijów. Ich zdaniem rosyjska inwazja na dużą skalę jest mało realna. "Nie wydaje się prawdopodobne, by trwające obecnie wysiłki na rzecz uzupełnienia strat bojowych umożliwiły wojskom rosyjskim podjęcie zmasowanej operacji wokół Kijowa" - podano.