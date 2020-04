Spójrz na oczy tego psa. Weterynarze nie wiedzą skąd ta odmienność

Frankie to suczka, która została uratowana przez swoją aktualną właścicielkę przed śmiercią. Jej wcześniejszy "pan" chciał ją uśpić ze względu na jej odmienność — z oczu kundelka wyrasta sierść.

Tracey Smith to miłośniczka psów z Anglii. 43-latka poznała Frankie, gdy dostarczała części samochodowe do farmy. Uwagę kobiety zwrócił kundelek, któremu z oczu wyrastały małe kępki sierści. Jak przekazał Daily Mail, Smith dowiedziała, że od ówczesnego właściciela suczki, że ten ma zamiar ją uśpić, bo jest niewidoma i do niczego mu się nie przyda.

Kobieta bez zastanowienia zabrała psa do domu, a potem zaczęła z Frankie jeździć do weterynarzy. Żaden ze specjalistów nie był w stanie wyjaśnić, dlaczego z jej oczku rosną kępki. Zagadki nie udało się rozwiązać przez 7 kolejnych lat, ale okazało się, że zwierzę nie jest całkowicie ślepe. Frankie miała problemy zdrowotne, ale była lubiana przez wielu ludzi. Jak przyznaje jej właścicielka — pies jest kochany i posłuszny.

Weterynarze nigdy nie postawili jednoznacznej diagnozy. Nie wiadomo, jakie schorzenie może mieć Frankie. Specjaliści sądzą, że kępki włosów wyrastające z oczu mogą być spowodowane cystami, które pupil ma w gałkach ocznych. Pies nie odczuwa z tego powodu dyskomfortu, czy też bólu.

RadioZET.pl/Daily Mail