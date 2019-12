Arabia Saudyjska ogłosiła w niedzielę, że znosi separację kobiet i mężczyzn w restauracjach, w których do tej pory obowiązywały przesłony oddzielające część damską i męską, osobne sale lub nawet osobne wejścia dla pań i panów. To kolejny przykład powolnej liberalizacji obyczajów w jednym z najbardziej tradycjonalistycznych krajów świata.

Jak zauważa Associated Press, zmiana ta może się wydać konserwatystom na tyle kontrowersyjna, że władze królestwa wprowadziły ją bez rozgłosu. Poinformowała o niej oficjalna agencja SPA w długim komunikacie wyliczającym zmiany różnych przepisów i norm, jak dopuszczalna długość fasady budynku, czy pozwolenie na umieszczanie kuchni na piętrze, a nie tylko na parterze domu. Nowy przepis wydało ministerstwo ds. municypalnych i wiejskich.

Kobiety i mężczyźni będą mogli siedzieć razem w restauracjach

Wprawdzie drogie restauracje i luksusowe hotele w Dżuddzie i Rijadzie nie przestrzegały ostatnio obowiązku separowania mężczyzn i kobiet, ale w innych miejscach podział taki był respektowany. Zachodnie sieci, jak Starbucks, dzieliły pomieszczenia na sale "rodzinne", gdzie mogły wejść kobiety same, lub w towarzystwie mężczyzn i sale dla "singli", gdzie przyjmowano wyłącznie mężczyzn.

Jeśli restauracja była za mała, aby przynajmniej oddzielić zasłonami części dla pań i dla panów, po prostu nie wpuszczano tam kobiet. W całej Arabii Saudyjskiej nadal obowiązuje norma, zgodnie z którą w miejscach publicznych kobiety i mężczyźni są rozdzielani: w szkołach, na uniwersytetach, a nawet - jak podkreśliła agencja AP - na weselach.

Zmiana prawa w Arabii Saudyjskiej

W sierpniu zniesiono przepis, który ograniczał swobodę podróży kobiet i pozwolono, by występowały one o paszport. W czerwcu 2018 roku królewski dekret pozwolił kobietom siadać za kierownic± samochodu. Wcześniej Arabia Saudyjska była jedynym krajem na świecie, w którym kobiety nie miały prawa prowadzić auta.

Jednak jeszcze w maju 2018 roku aresztowano kilkanaście działaczek na rzecz praw człowieka, z których większość domagała się przyznania Saudyjkom prawa do prowadzenia samochodu oraz odejścia od systemu męskiej opieki, skutecznie uniemożliwiającego Saudyjkom samodzielne decydowanie o sobie. Niektóre z nich pozostały w areszcie przez blisko rok.

