Ojczym zgwałcił 10-latkę. Kościół zorganizował baby shower

Do tej tragedii doszło na początku 2020 roku. 10-latkę zgwałcił jej ojczym, Horacio Insaurralde. Najprawdopodobniej do gwałtu doszło w jego domu w mieście Monte Caseros. Wtedy dziewczynka oraz jej matka mieszkały z oskarżonym — przekazał portal mirror.co.uk.

Argentyna: zgwałcona 10-latka

Matka razem ze swoją córkę mieszkała u swojego partnera. Wyprowadziła się wtedy, kiedy doszła do wniosku, że nie układa się w jej związku. Dwa miesiące później babcia dziewczynki zauważyła, że brzuch 10-latki rośnie. Wtedy poinformowała jej matkę. Rodzina, gdy otrzymała informację, że dziecko jest w ciąży, chciało ją przerwać. W Argentynie przeprowadzenie aborcji legalne jest wtedy, kiedy ciąża zagraża dla zdrowia matki oraz jest wynikiem gwałtu.

Jak przekazała Ester Dotro cytowana przez zagraniczne media, matka 10-latki w sprawie przerwania ciąży konsultowała się z lekarzem. Specjalista poinformował ją, że aborcja w 24. tygodniu ciąży i w tak młodym wieku matki jest bardziej ryzykowna niż jej kontynuowanie. Ojczym dziewczynki został zatrzymany w tej sprawie i aktualnie przebywa w areszcie. Szczegółowe informacje w tym śledztwie nie zostały ujawnione opinii publicznej. W tej sprawie oświadczenie wydał prokurator Oscar Fabian Soto, który przekazał, że: "Około miesiąc temu sprawa trafiła do sądu i oczekuje na ustalenie terminu rozprawy przez trybunał karny Paso de los Libres" - czytamy na stronie internetowej mirror.co.uk.

Baby shower zgwałconej 10-latki

W związku z tym, że ciąży 10-latki nie przerwano, dziewczynka przebywa w szpitalu Louisa Torrense de Vidal w mieście Corrientes w Argentynie. Tam ma urodzić dziecko metodą cesarskiego cięcia. Księża z pobliskiego kościoła ewangelickiego zorganizowali 10-latce baby shower. Biorąc pod uwagę okoliczności, w jakich zostało poczęte dziecko, sprawa budzi niemałe kontrowersje. Jednak księża jak przekazali, przyjęcie zorganizowali tylko po to, aby weprzeć młodą matkę oraz jej rodzinę. Duchowni wiedza o przestępstwie, do którego doszło i uważają, że ojczym powinien zostać ukarany. Rodzina 10-latki od księży otrzymała m.in. ubrania dla dziecka, wózek oraz potrzebne produkty.

Pastor Kościoła Apostolskiego i Prorocznego Monte Caseros, który zorganizował baby shower został zapytany m.in. o to, czy popiera decyzję o urodzeniu dziecka. Duchowny odpowiedział: "Jestem neutralny. To jest decyzja rodziny. Nie udzieliliśmy jej żadnej rady. Dziecko jest w ciąży. Jednak ta ciąża to zapowiedź nowego życia, a dziewczynka musi być pod opieką psychologiczną" - cytuje słowa księdza serwis mirror.co.uk.

RadioZET.pl/mirror.co.uk