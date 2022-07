Armia Putina otrzymała priorytetowe cele ataków. Siergiej Szojgu wydał rozkaz

Rosja bierze na cel broń, którą Zachód wysyła do Ukrainy – podał Reuters, powołując się na komunikat rosyjskiego Ministerstwa Obrony. Siergiej Szojgu wydał rozkaz zniszczenia broni rakietowej i artyleryjskiej dalekiego zasięgu.

Minister Obrony Rosji Siergiej Szojgu, jeden z najbliższych współpracowników Putina, przeprowadził inspekcję biorącej udział w wojnie w Ukrainie grupy Wostok – poinformowało rosyjskie MO. Szojgu określił priorytetowe cele rosyjskiej armii w Ukrainie.

Szojgu wydał rozkaz zniszczenia broni dalekiego zasięgu

Dowódca grupy Wostok na spotkaniu z Szojgu podsumował dotychczasowe działania rosyjskie w Donbasie. "Siergiej Szojgu, odnotowując wzmocnienie zdolności uderzeniowych grupy, poinstruował dowódcę, aby priorytetowo traktował niszczenie wrogich pocisków dalekiego zasięgu i artylerii za pomocą broni o wysokiej precyzji, z której ostrzeliwano obszary mieszkalne osiedli Donbasu i celowo podpalano pola z pszenicą, a także magazyny ze zbożem" – napisano w komunikacie Ministerstwa Obrony Rosji.

Kijów twierdzi, że ukraińska armia przeprowadziła serię udanych ataków na 30 rosyjskich węzłów logistycznych i magazynów amunicji, wykorzystując kilka systemów rakietowych dostarczonych przez Zachód. Władze ukraińskie potwierdziły otrzymanie pierwszych systemów HIMARS 23 czerwca.

Prezydent USA Joe Biden podpisał tydzień temu nowy pakiet pomocy obronnej dla Ukrainy o wartości około 400 mln dolarów, który obejmuje w szczególności nowe wyrzutnie HIMARS, a także amunicję do nich. Oznacza to, że Ukraina będzie miała wkrótce do dyspozycji 12 systemów artylerii rakietowej.

RadioZET.pl/Reuters/Interfax