Armia ukraińska wysadziła węzły kolejowe. "Rosyjski pociągu, p…l się"

Wojna w Ukrainie. Armia ukraińska wysadziła w powietrze węzły kolejowe łączące Ukrainę z Rosją. Jak podkreślono, zrobiono to po to, by uniemożliwić dostarczanie armii rosyjskiej sprzętu wojskowego i posiłków w ludziach koleją rosyjską.

Rosjanie poprosili o przywrócenie połączeń z centralnym sztabem Kolei Ukraińskich jakoby w celach humanitarnych. Otrzymali od ukraińskich łącznościowców odpowiedź: „Rosyjski pociągu, p…l się” – podała Ukraińska Prawda.

Takimi słowami odpowiedzieli rosyjskiemu okrętowi wojennemu, który wzywał do poddania się i złożenia broni, ukraińscy obrońcy Wyspy Węży na Morzu Czarnym. Ukraińcy nie zdołali w piątek obronić wyspy. Wszyscy zginęli.

Dzwony cerkiewne mogą być wykorzystywane jako sygnały alarmowe na Ukrainie - poinformował w sobotę ukraiński parlament, który ogłosił też apel: jeśli usłyszysz bicie dzwonów, udaj się do schronów.

Na Ukrainie obowiązuje stan wojenny w związku z trwającą rosyjskim atakiem wojskowym na ten kraj. Sobota jest trzecim dniem inwazji.

Trwa wojna w Ukrainie. Każda wojna to nie tylko konflikt polityczny i militarny. To przede wszystkim niewinne ofiary i ludzie, którzy tracą wszystko. Fundacja Radia ZET prowadzi dla nich akcję pomocową.

RadioZET.pl/ Małgorzata Wyrzykowska (PAP)