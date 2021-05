Artur Ligęska nie żyje - tę informację Interia potwierdziła w bliskim otoczeniu trenera fitness. Jak podaje portal, ciało 40-letniego Polaka odnaleziono w jednym z mieszkań w Amsterdamie. Przyczyna jego śmierci nie jest znana.

Artur Ligęska nie żyje. Kim był?

O Arturze Ligęsce głośno zrobiło się w 2018 roku, gdy został oskarżony o posiadanie i spożywanie metaamfetaminy. On sam twierdził, że do więzienia wtrącono go przez chorą miłość syna szejka. Na ostatnim posiedzeniu sądu obrońca Polaka argumentował, że śledczy nie mają absolutnie żadnego dowodu na stawiane Ligęsce zarzuty, a raport policyjny potwierdził całkowity brak dowodów fizycznych.

Ligęska został skazany przez sąd w Abu Zabi na dożywocie. "Jestem od siedmiu miesięcy w więzieniu, a ostatnie dwa trzymają mnie w izolatce w więzieniu w Al-Sadr, na pustyni w Abu Dhabi, bez łóżka, bez materaca, bez prysznica, odizolowany całkowicie od świata. Od pierwszego dnia aresztu notorycznie odmawiane są ważne dla mojego zdrowia leki, rozprawy w sądzie nie odbywają się pomimo planowanych terminów" - mówił na jednym z nagrań, opublikowanym w sieci z apelem o pomoc.

Artur Ligęska: Wyszedłem z tego piekła silny

Artur Ligęska z więzienia wyszedł w maju 2019 roku, dzięki bezpośredniej interwencji następcy tronu emiratu Abu Zabi, szejka Muhammada ibn Zajeda an-Nahajana, który apelował o umożliwienie Polakowi powrotu do domu. Jak przypomina Interia, w uwolnienie Polaka zaangażowani byli m.in. europosłanka KO Elżbieta Łukacijewska, która wysłała pismo m.in. do prezydenta, premiera i ministra sprawiedliwości ZEA oraz ówczesny minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. "Wyszedłem z tego piekła niesamowicie silny" - mówił Ligęska w październiku 2019 roku w rozmowie z Onetem.

RadioZET.pl/Interia