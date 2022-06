Atak hakerski na elektrownie atomowe. Jednostka 8200 potwierdza

Zastępca dowódcy specjalnej jednostki 8200, która podlega wywiadowi izraelskiemu, poinformował, że udaremniono atak hakerski na elektrownie atomowe w USA. Nie był to pierwszy raz, kiedy tak ważne informacje są przekazywane na konferencji prasowej. Jednak nigdy nie były one tak szczegółowe - podaje The Jerusalem Post.

Ataki hakerskie na USA

Najbardziej znanym przykładem było ostrzeżenie Izraela skierowane do USA w 2017 roku. Rosjanie mieli wykorzystywać do szpiegowania oprogramowanie antywirusowe Kaspersky.

Pułkownik U. (nazwisko zostało utajnione ze względów bezpieczeństwa), powiedział, że "większość tego, co robimy, będzie musiało pozostać ściśle tajne. Jednak niektóre aspekty sposobu, w jaki to robimy (zwalczamy ataki hakerskie - red.), mogą i powinny być omawiane".

- Zapobiegamy zagrożeniom cybernetycznym, które są wymierzone w Izraelczyków. Zapewniamy, że Izrael pozostaje wiodącą potęgą w dziedzinie technologii i cybernetyki w naszym regionie – stwierdził pułkownik. Jak dodał izraelski oficer, "celem ataków była też infrastruktura wodna w Izraelu".

Jednostka 8200 podlega Amanowi (wywiad wojskowy Izraela) i jest odpowiedzialna m.in. za rozpoznanie łączności i tworzenie ofensywnego oprogramowania.

RadioZET.pl/The Jerusalem Post