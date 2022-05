Atak na polską ambasadę w Moskwie. "Symetryczny odwet"

Polska ambasada w czwartek została oblana czerwoną farbą przez trzech mężczyzn. "Propagandowe rosyjskie kanały w Telegramie publikują nagranie nazywając to «symetrycznym odwetem» za oblanie rosyjskiego ambasadora farbą w Warszawie" - donosi Biełsat.

W mediach społecznościowych opublikowano nagranie całego incydentu. Ambasador Polski w Moskwie Krzysztof Krajewski potwierdził, że budynek ambasady został oblany czerwoną farbą - powiedział PAP rzecznik MSZ Łukasz Jasina. Ambasador czeka na przybycie policji - dodał.

Polska ambasada w Moskwie oblana czerwoną farbą

- Pan ambasador Krzysztof Krajewski potwierdził, że takie zdarzenie miało miejsce - powiedział PAP rzecznik MSZ Łukasz Jasina. Dopytywany o dalsze kroki dyplomatyczne w związku z tym incydentem, Jasina przekazał, że jeśli tylko takie krótki zostaną podjęte, to MSZ poinformuje o nich.

W poniedziałek rosyjski ambasador Siergieja Andriejewa chciał złożyć kwiaty przed Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie, ponieważ 9 maja Rosja obchodziła dzień zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. Demonstranci z ukraińskimi i polskimi flagami uniemożliwili mu przejście przed miejsce upamiętnienia radzieckich żołnierzy, wznosili antyrosyjskie hasła i oblali ambasadora czerwoną substancją.

W środę ambasador Polski w Moskwie został wezwany do rosyjskiego MSZ. Jak przekazał dziennikarzom na briefingu prasowym Jasina, spotkanie Krajewskiego w rosyjskim MSZ trwało ok. 20 minut i miało "rzeczowy charakter". - Przedstawiciele MSZ Rosji wyrazili wobec pana ambasadora ustny protest z uwagi na wydarzenia z poniedziałku na cmentarzu. Pan ambasador powtórzył podstawowe tezy stanowiska, jakie przedstawił wcześniej minister (spraw zagranicznych Zbigniew) Rau dla mediów, a także co wyraziło MSZ w oświadczeniu. I na tym spotkanie ambasadora się zakończyło, żadnych dodatkowych informacji czy decyzji nie było - powiedział Jasina.Zaznaczył, że Krajewski pozostaje na stanowisku.

RadioZET.pl/PAP - Daria Kania

