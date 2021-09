Atak nożownika w supermarkecie w nowozelandzkim mieście Auckland. Sprawca ugodził co najmniej 6 osób, po czym został zastrzelony przez policję. Lokalne władze podały, że to atak terrorystyczny.

Nożownik w piątek wszedł do supermarketu New Lynn w Auckland i nożem ugodził klientów. W komunikacie miejscowej policji podano, że sprawca ranił wiele osób, funkcjonariusze zlokalizowali atakującego, został postrzelony. Zmarł na miejscu.

W ataku rany odniosło co najmniej sześć osób, trzy z nich są w stanie krytycznym, jedna w stanie ciężkim, a dwie w umiarkowanym - podało Radio New Zealand, powołując się na pogotowie ratunkowe. Niektórzy ze świadków mówili, że widzieli leżące na ziemi ofiary z ranami kłutymi, inni, że wybiegając z supermarketu, słyszeli strzały - donosiła agencja Reutera. Krążące w sieci nagrania pokazywały, że podczas ataku w sklepie wybuchła panika, a klienci w pośpiechu szukali schronienia.

Atak nożownika w Auckland. Sprawcą miał być sympatyk ISIS

Premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern potwierdziła, że atak nożownika to akt terroru. Dodała, że sprawca był "samotnym wilkiem", zwolennikiem tzw. Państwa Islamskiego oraz wiedzę o nim posiadały służby. Jednocześnie nie podniosła alertu terrorystycznego w kraju, który obecnie jest na poziomie średnim.

- To, co wydarzyło się dzisiaj, było godne pogardy. To było nienawistne. To było złe. (...) Dokonała tego jednostka - nie wiara, nie kultura, nie pochodzenie etniczne - ale osoba, która była ogarnięta ideologią, która nie jest tu wspierana - przez kogokolwiek i jakąkolwiek społeczność - podkreśliła premier Ardern.

Sprawcą miał być mężczyzna pochodzący ze Sri Lanki, który 10 lat temu przyjechał do Nowej Zelandii. Od 2016 r. znajdował się pod obserwacją służb.

RadioZET.pl/PAP/Tvnz.co.nz