Atak nożownika w centrum Londynu. Trwają przygotowania do pogrzebu Elżbiety II

Dwóch policjantów trafiło do szpitala po tym, jak w piątek wcześnie rano zostali dźgnięci nożem w pobliżu Leicester Square w centrum Londynu - poinformowała londyńska policja metropolitalna. W stolicy Wielkiej Brytanii trwają przygotowania do pogrzebu Elżbiety II.

Jak wyjaśniono, podczas zdarzenia, do którego doszło ok. godz. 6, użyto paralizatora. Sprawca ataku został aresztowany pod zarzutem spowodowania ciężkiego uszkodzenia ciała i napaści na funkcjonariusza publicznego. Został zabrany do szpitala.

Atak nożownika w Londynie. Ranni policjanci

Jak podała stacja BBC News, uważa się, że zdarzenie nie ma podłoża terrorystycznego. W Londynie obowiązują wzmocnione środki bezpieczeństwa w związku z zaplanowanym na poniedziałek pogrzebem królowej Elżbiety II, na który przyjechać ma ok. 100 przywódców państw.

Głos ws. incydentu zabrał burmistrz Londynu Sadiq Khan. - Ten atak na funkcjonariuszy policji w Soho jest przerażający. Ci dzielni oficerowie wykonywali swój obowiązek i pomagali społeczeństwu w tym doniosłym dla naszego kraju czasie - stwierdził. - Moje myśli i modlitwy są z nimi, ich bliskimi i kolegami z policji po tym haniebnym ataku. Powiedział także BBC, że „żaden oficer nie jest w stanie zagrożenia życia”.

Przypomnijmy, w Londynie trwają uroczystości związane ze śmiercią Elżbiety II. Przez cały dzień trwa oddawanie hołdu zmarłej monarchini przez przechodzących koło trumny z jej ciałem ludzi. O północy kolejka osób oczekujących na wejście do Westminster Hall liczyła 7,5 km, zaś przybliżony czas oczekiwania wynosił 9 godzin.

O godz. 20.30 Karol III oraz jego młodsze rodzeństwo - księżniczka Anna, książę Andrzej i książę Edward - wezmą udział w krótkim czuwaniu przy trumnie z ciałem Elżbiety II, która została wystawiona w Pałacu Westminsterskim w Londynie.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/PAP/BBC