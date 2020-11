Atak terrorystyczny w Indonezji na wyspie Celebes. Ataku dokonała grupa ośmiu mężczyzn uzbrojonych w broń palną i maczety. Najprawdopodobniej byli to ludzie powiązani z islamistyczną organizacją Mudżahedini Wschodniej Indonezji. Grupa ta utrzymuje bliskie kontakty z Państwem Islamskim (IS).

Napastnicy spalili w sumie pół tuzina domów w tej miejscowości. W jednym z budynków znajdował się dom modlitwy i tam właśnie doszło do rzezi - poinformowała policja.

Atak terrorystyczny w Indonezji. Napastnicy zabili czterech mężczyzn

"Dwóm mężczyznom odcięto głowy, jednego zasztyletowano, a jeszcze innego spalono żywcem" - zaznaczono w komunikacie.

Jak podkreślił szef miejscowej wspólnoty, znajdujący się w Lemban Tongoa kościół nie ucierpiał. "Na szczęście, nabożeństwa już się zakończyły i ludzie rozeszli się do domów, zanim zjawili się terroryści" - powiedział Rifan.

Motywy ataku wciąż nie są znane i nie doszło jeszcze do żadnych zatrzymań - podkreślono podczas konferencji prasowej w stolicy prowincji, Palu. "Myślimy jednak, że to mogli być mudżahedini. Reakcja naocznych świadków ataku na fotografie mudżahedinów z naszej kartoteki policyjnej wskazywała, że to mogli być oni" - przekonywał szef policji w prowincji Celebes Środkowy, Yoga Priyahutama.

Celebes Środkowy jest prowincją o skomplikowanej strukturze wyznaniowej i etnicznej. W latach 1999-2000 dochodziło tam do krwawych starć pomiędzy muzułmanami i chrześcijanami. Zginęło wówczas ponad tysiąc osób a kilkadziesiąt tysięcy chrześcijan uciekło z Sulawesi na Jawę.

RadioZET.pl/ PAP/ Reuters/ english.alarabiya.net