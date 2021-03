Atak nożownika w Szwecji w miejscowości Vetlanda. Jak podaje AFP, co najmniej osiem osób zostało rannych. Napastnik został zatrzymany przez policję.

Atak terrorystyczny w Szwecji w miejscowości Vetlanda. Według agencji AFP, rannych zostało co najmniej osiem osób. Jak podaje Reuters, nie ma ofiar śmiertelnych. Reuters informuje ponadto, że atak miał podłoże terrorystyczne.

Jak poinformowała policja, dwudziestokilkuletni mężczyzna zaatakował osiem osób "ostrym narzędziem", poważnie raniąc dwie osoby. Napastnik został przewieziony do szpitala po postrzeleniu go w nogę przez policję. Policja początkowo potraktowała incydent jako "usiłowanie zabójstwa", ale później zakwalifikowała go jako atak o charakterze terrorystycznym.

Atak terrorystyczny w Szwecji. Nożownik zaatakował osiem osób

Do ataku doszło po południu w centrum 20-tysięcznej Vetlandy w pobliżu dworca kolejowego. Ruch pociągów został wstrzymany, a obszar, na którym miał miejsce atak - zamknięty. Początkowo policja prowadziła śledztwo pod kątem usiłowania zabójstwa kilku osób, następnie podwyższono rangę sprawy.

W związku z wydarzeniami w miejscowości Vetlanda z policją współpracują szwedzkie służby specjalne SAPO.

Szwedzki minister spraw wewnętrznych Mikael Damberg oświadczył, że "są to przerażające wydarzenia". "Myślami jestem z ofiarami i ich bliskimi. W tej chwili nie jest jasne, co się stało i jaki był powód" - powiedział Damberg.

RadioZET.pl/ AFP/ Reuters/ PAP