Atomowy arsenał Putina to "starocie". "Głowice mogą walnąć tam, na miejscu"

Władimir Putin wciąż grozi Zachodowi użyciem broni jądrowej. Według ukraińskiego ministra obrony arsenał nuklearny Rosji to "starocie". "Były prezydent Ukrainy Łeonid Kuczma powiedział mi, że gdyby Kijów nie oddał Moskwie w połowie lat 90. sowieckiej broni jądrowej, to w 1997 roku i tak trzeba by ją było zutylizować" – przekazał Ołeksij Reznikow.