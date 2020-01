WOŚP pomoże ofiarom pożarów w Australii. Jurek Owsiak: możecie na nas liczyć

Australia płonie od września. Szalejący ogień w zastraszającym tempie trawi połacie australijskiego buszu. Pożary uznawane są już za jedne z najpoważniejszych w historii kraju. Do tamtejszej Polonii zwrócił się we wtorek szef WOŚP Jurek Owsiak. - Możecie na nas liczyć - napisał.

Pożary w Australii nie mają końca. Spłonęło już ponad 10 milionów hektarów, zginęło 25 osób i ponad pół miliarda zwierząt. Tysiące rodzin straciło swoje domy. W wielu miejscach brakuje wody pitnej.

W sobotę na zachodnich przedmieściach Sydney temperatura sięgnęła rekordowych 48,9 stopni Celsjusza. Choć dwa dni później w Australii spadł deszcz, a opady zredukowały nieco skalę pożarów, nie były wystarczające, by problem rozwiązać. Powietrze wciąż jest suche jak wiór.

Mieszkańcom zagrożonych terenów pomagają organizacje, wojska lądowe, marynarka wojenna i lotnictwo. Ludzie z całego świata wysyłają datki na pomoc w akcji gaśniczej i ratowanie zwierząt. Tej pomocy nigdy nie będzie zbyt wiele. Wie o tym Jurek Owsiak, który razem z WOŚP postanowił pomóc walczącym z płomieniami w Australii.

WOŚP dla Australii

Pięć dni przed 28. finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Owsiak poprosił tamtejszy oddział WOŚP, by zebrane pieniądze zostały w Australii – by zostały przesłane na rzecz działającej organizacji pozarządowej, która zbiera środki na ratowanie życia i zdrowia ofiar pożarów, z którymi walczycie. „Będziecie wiedzieli najlepiej, jak je zagospodarować” – dodał Owsiak we wtorkowym oświadczeniu. Cały komunikat publikujemy poniżej.

Kochana Australio,

Jesteśmy z Wami i myślimy o Was! Podczas 28. Finału WOŚP będziemy chcieli bardzo, bardzo mocno Was uściskać od wszystkich, którzy razem z nami grają i zwrócić uwagę na Waszą sytuację. Fundacja to miliony Polaków nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Finał to dzień, w którym solidaryzujemy się wszyscy, aby ratować życie i zdrowie polskich dzieci. Chcemy teraz, tę naszą finałową energię przesłać w Waszą stronę.

Dziękujemy, że gracie razem z nami i bardzo prosimy Was, aby pieniądze zebrane na miejscu podczas Finału w Australii nie były przekazywane Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, a zostały przesłane na rzecz działającej u Was organizacji pozarządowej, która zbiera środki na ratowanie życia i zdrowia ofiar pożarów, z którymi walczycie. Będziecie wiedzieli najlepiej, jak je zagospodarować.

Pamiętajcie, ze w takich momentach, zawsze solidaryzujemy się z tymi, którzy potrzebują pomocy. Wierzymy, że pokonacie żywioł, ale wiemy także, że czeka Was ogromny wysiłek, aby odbudować to, co zostało zniszczone. Zawsze możecie liczyć na nas!

Podczas 28. Finału będziemy chcieli w centrum Warszawy nad głowami publiczności rozwinąć ogromną flagę Australii. Niech ten sygnał będzie dla Was wzmocnieniem w Waszej walce.

W Australii działają w tym roku trzy sztaby WOŚP – w Perth, Melbourne i w Sydney.

RadioZET.pl/NEWS.com.au/WOŚP