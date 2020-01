Australia może chwilowo odetchnąć od trawiących ją pożarów – już drugi dzień w kraju pada deszcz. Meteorolodzy mają jednak złe wieści – ta dobra passa nie potrwa długo. Już niedługo na wyspę wrócą upały i susza. Ponadto, w Canberze w poniedziałek zanotowano najgorszą jakość powietrza ze wszystkich światowych stolic. Na podstawie danych zebranych przez NASA stworzono również przerażającą wizualizację 3D, na której widać z jak ekstremalnym żywiołem ma do czynienia to państwo.

Już drugi dzień w Australii pada deszcz, odczuwalny jest też powiew chłodnego wiatru. Ratownicy wykorzystują te chwilowe, sprzyjające warunki by pomóc ludziom, ewakuując ich z terenów zagrożonych pożarami. Otwierają również nieprzejezdne drogi. Jak jednak alarmują synoptycy, dobra passa nie potrwa długo. Już w przyszłym tygodniu do kraju powrócą upały i susza.

Deszcz spadł na części obszarów, objętych pożarami i obniżyły się temperatury. Władze ostrzegają jednak, że pożary odrodzą się, a do czwartku temperatura wzrośnie. Nadal 130 ognisk pożaru pozostaje aktywnych.

Przypomnijmy, że do tej pory zabójczy żywioł pochłonął życie prawie pół miliarda zwierząt. Nagrania z płonącego kraju wstrząsnęły całym światem – na niektórych z nich widać martwe koale i kangury, leżące na poboczu wzdłuż drogi. W pożarach życie straciło już 25 osób, dwie zaś uznawane są za zaginione. Sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna.

Canberra z najgorszą jakością powietrza wśród stolic całego świata

Pożary w Australii objęły do tej pory ponad 8 milionów hektarów buszu. Ogień zniszczył około 2 tysięcy domów. W Canberze w poniedziałek zanotowano najgorszą jakość powietrza ze wszystkich światowych stolic.

Australijskie miasta spowił gryzący żółtawy dym, co wzbudziło obawy o zdrowie publiczne. Pracownicy sklepów, biur i części urzędów zostali poinstruowani, by zostali w domu. Władze Canberry ostrzegły mieszkańców przed aktywnością fizyczną na zewnątrz.

Na położoną na południowy zachód od miasta Adelaide Wyspę Kangura, zamieszkaną przez wiele zagrożonych gatunków zwierząt, wysłano grupy ratowników, mających pomagać w usypianiu lub leczeniu domowych i dzikich zwierząt, które ucierpiały w pożarach. Associated Press pisze, że w ogniu w całym kraju mogły zginąć setki milionów stworzeń.

Australijska Galeria Narodowa w Canberze była w poniedziałek zamknięta, by nie dopuścić do zniszczenia obrazów, m.in. Matisse'a i Picasso. Meteorolodzy podali, że widoczność w Melbourne była ograniczona do mniej niż jednego kilometra.

Ze zdjęć NASA wynika, że dym przemieszcza się ze wschodniego wybrzeża Australii w stronę Nowej Zelandii. Nim minie tydzień, ma dotrzeć do Ameryki Południowej.

Premier Australii Scott Morrison powiedział w poniedziałek, że władze przeznaczą dodatkowe 2 mld australijskich dolarów (1,4 mld USD) na walkę ze skutkami pożarów. Wcześniej obiecano już kilkadziesiąt milionów dolarów na ten cel. Scott dodał, że wojsko próbuje dostarczyć żywność, wodę i paliwo mieszkańcom terenów objętych żywiołem. Zaznaczył, że "pożary trwają i będą trwać w najbliższych miesiącach". Według AP obiecane przez premiera środki mają być przeznaczone na odbudowę zniszczonych miast i infrastruktury. Organizacja Greenpeace oceniła, że zaproponowane przez rząd środki pomocowe to "kropla w morzu" potrzeb.

Przerażająca wizualizacja 3D pożarów w Australii

Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej opublikowała zdjęcia satelitarne pożarów w Australii, wykonane w przedziale czasowym od 5 grudnia 2019 r. do 5 stycznia 2020 r. Zebrane przez nich informacje wykorzystał specjalista w zakresie fotografii i retuszu zdjęc, Anthony Hearsay.

Grafik stworzył przerażającą wizualizację 3D, przedstawiającą mapę Australii zaznaczając obszary dotknięte niebezpieczeństwem pożarowym.

